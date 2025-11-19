"Liebe es": Anne Wünsche engagiert ihren eigenen Chauffeur

Anne Wünsche (34) gönnt sich Komfort auf Rädern: Die Social-Media-Bekanntheit war gerade auf Shopping-Tour für die erste Weihnachtsdeko 2025 in ihrer neuen Wohnung. Aber anstatt selbst hinter dem Steuer zu sitzen, ließ sie sich fahren: Von ihrem ganz persönlichen Chauffeur, wie sie in ihrer Instagram-Story enthüllte. "Seit Oktober habe ich einen eigenen Fahrer und ich liebe es", schwärmt Anne. Das Erotikmodel ist nach eigener Aussage derzeit dauernd auf Achse und hat sich deshalb den Luxus eines Fahrers gegönnt.

Auf einem Foto, das sie in ihrer Story postete, zeigte Anne, wie sie auf der Rückbank ihres Wagens Platz genommen hatte. Mit hochgelegten Füßen und ohne Schuhe machte sie es sich sichtlich gemütlich. Für sie bedeutet der private Fahrer eine große Erleichterung, wie ihre begeisterten Worte nahelegen. Der Chauffeur sorgt dafür, dass Anne auch bei ihrem vollen Terminkalender komfortabel und stressfrei von einem Ort zum nächsten kommt.

Während Anne aktuell überwiegend durch ihre Heimatstadt Berlin tourt, sollte es bald etwas weiter weggehen. Sie verriet im Interview mit BestFans: "Wir hatten eigentlich geplant, an Silvester unsere erste Fernreise alleine zu machen." Aus diesem Wunsch wird vorerst jedoch nichts, denn der Vater ihrer Tochter Juna grätschte dazwischen. Anne bekam vor Kurzem einen Anwaltsbrief mit einem Reiseverbot für das Mädchen.

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit