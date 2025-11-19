So dramatisch war die Trennung von Sido für Doreen Steinert

Doreen Steinert (39) spricht in einem neuen TikTok-Video erstmals offen über die Zeit nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Sido (44). Die Sängerin bezeichnet diese Phase, die auf das Jahr 2012 folgte, als eine der schmerzhaftesten ihres Lebens. Kurz nach der Trennung verließ sie die gemeinsame Wohnung und suchte vorübergehend Zuflucht bei einer guten Freundin. Wie sie schildert, bedeutete die Auflösung der Verlobung für sie nicht nur einen geplatzten Lebenstraum, sondern auch einen Verlust ihres sozialen Umfelds: Bis auf wenige Ausnahmen zogen sich fast alle Freunde zurück, was sie in eine Phase großer Einsamkeit stürzte.

In ihrem Video berichtet Doreen, wie schwer sie sich in dieser Zeit tat, sich im Alltag zurechtzufinden. Presseanfragen, die Veröffentlichung der Trennung in der Bild-Zeitung und die Tatsache, dass ihre damals neue Arbeitsstelle von den Ereignissen wusste, machten die Situation noch schwieriger. Besonders die Einsamkeit nach dem Zerfall ihres Freundeskreises belastete sie. Um wieder etwas Normalität zu finden, begann sie ein Praktikum und konnte langsam Freude an einfachen Dingen wie gemütlichen Abenden in Kneipen zurückgewinnen. Trotz allem beschreibt sie diese Zeit als von sozialer Isolation geprägt.

Doreen, die 1986 in Potsdam geboren wurde, feierte ihren Durchbruch 2004 bei der Castingshow Popstars, als sie mit der Band Nu Pagadi den Sieg erreichte. Der Hit "Sweetest Poison" stürmte die Charts, doch bereits ein Jahr später verließ sie die Band und startete eine Solokarriere. Von 2005 bis 2012 war sie schließlich mit Sido liiert, bevor sich ihre Wege trennten. Während das Liebes-Aus auf Doreens Seite zu einer Phase des Rückzugs führte, blieb Sido stets in der Öffentlichkeit präsent und sorgte mit weiteren Beziehungen für neue Schlagzeilen.

Andreas Rentz/Getty Images Sido und Doreen Steinert

Getty Images Doreen Steinert und Sido im Jahr 2009

Getty Images Doreen Steinert und Sido 2010 in Berlin