Elsie Hewitt wusste sofort: Pete wird der Vater ihrer Kinder

Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – dabei war sich das Paar schon bei seinem ersten Treffen sicher, dass sie füreinander bestimmt waren. In einem Gespräch mit Bumble erinnerten sich die beiden an dieses besondere Date im März, bei dem Elsie laut eigener Aussage gleich wusste, dass Pete der Vater ihrer Kinder werden würde. "Okay, halt mich jetzt nicht für verrückt, aber ich weiß einfach, dass du der Vater meiner Kinder sein wirst", sagte die Schauspielerin. Der Comedian ergänzte lächelnd: "Und schau uns jetzt an!" Das Paar betonte, wie unzertrennlich sie seither sind und scherzte über gemeinsame Outfits, die sie zukünftig auch mit ihrem Baby abstimmen möchten, wie Daily Mail berichtet.

Während Elsie auf Instagram über ihre Schwangerschaft spricht und sich bei ihren Fans für Tipps im Umgang mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom bedankt, ist Pete beruflich weiterhin gut eingespannt. Der Comedian arbeitet aktuell an dem Krimi "One Night Only", in dem er einen Polizisten verkörpert. An der Seite von Callum Turner (35) und Bobby Cannavale (55) wird er ab August 2026 im Kino zu sehen sein. Darüber hinaus warten mit weiteren Projekten wie "How to Rob a Bank" und "Killing Satoshi" spannende Filmrollen auf Pete, der sich dennoch darauf freut, vermehrt Zeit mit seiner stetig wachsenden Familie zu verbringen.

Für Pete hat das Vatersein eine besondere Bedeutung, da er selbst seinen Vater auf tragische Weise verlor, als er erst sieben Jahre alt war. Der Feuerwehrmann war bei den Anschlägen auf das World Trade Center im Einsatz und kam dabei ums Leben. Trotz einer ereignisreichen Vergangenheit mit prominenten Partnerinnen wie Ariana Grande (32) und Emily Ratajkowski (34) hat Pete in Elsie offenbar die richtige Partnerin gefunden, mit der er diesen neuen Lebensabschnitt bestreiten möchte. Auch Elsie scheint in der gemeinsamen Beziehung voller Zuversicht, wie sie mit liebevollen Worten verdeutlichte. All das deutet auf eine harmonische und aufregende Zeit für die werdenden Eltern hin.

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson, Schauspieler

IMAGO / ZUMA Press Wire Pete Davidson im Januar 2025 in New York City

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

