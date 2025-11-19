Martha Stewart (84) flasht Fans mit jugendlichem Aussehen

Martha Stewart (84) hat ihre Fans erneut in Staunen versetzt. Bei einem neuen Fotoshooting mit ihren langjährigen Freunden Snoop Dogg (54) und Dr. Dre (60) für die Gin-Marke Still GIN strahlte die Unternehmerin in einem goldenen Outfit in die Kamera und sah dabei nicht einen Tag älter als 50 aus. Doch die große Überraschung folgte online: User rätselten über ihr wahres Alter und konnten kaum glauben, dass diese jugendliche Erscheinung auf den Bildern tatsächlich schon 84 Jahre alt ist. "Unglaublich für eine Frau in den Achtzigern" war nur eines der vielen Kommentare auf Plattformen wie X.

Ihr Glamour lässt sich nicht nur auf makellose Inszenierung reduzieren – Martha bleibt auch durch ihre bemerkenswerte Medienpräsenz ein Thema. Neben ihrer erfolgreichen Karriere mit Emmy-prämierten TV-Shows, Bestsellern und Zeitschriften ist sie auch dafür bekannt, geschickt ihre Privatsphäre zu schützen. Bei einer Preisverleihung witzelte sie kürzlich über ihre Vertraute Susan Magrino, der sie eine gewisse Diskretion verdankt, wie Daily Mail berichtet. "Sie weiß, wo alle Leichen begraben sind", erzählte Martha lachend, während sie auf ihre früheren Beziehungen einging. Zu ihren prominenten Ex-Partnern gehören unter anderem Anthony Hopkins (87) und Charles Simonyi, der Schöpfer von Microsoft Office. Obendrein zeigte sich Martha offen für neue Dates, gab aber charmant an: "Meine Geheimnisse verrate ich aber nicht!"

Für Still GIN brachte Martha übrigens ihre Kreativität ein – sei es als Werbegesicht oder mit eigenen Rezepten. Die Marke profitiert von ihrer Fähigkeit, auch in ihren Achtzigern einen modernen und stilvollen Lebensstil zu präsentieren. Mit einem besonders raffinierten Gin-Cocktail stellte Martha ihr Talent für Innovation erneut unter Beweis. Ihre Zusammenarbeit mit Snoop Dogg unterstreicht dabei die langjährige Freundschaft der beiden, die bereits durch gemeinsame Projekte wie Kochshows erlebbar wurde. Zusammen mit Dr. Dre stellen sie damit eine ebenso originelle wie inspirierende Mischung aus Medien- und Musikikonen dar.

Getty Images Martha Stewart bei der Library Lions Gala 2025

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart

Getty Images Martha Stewart, Mai 2025