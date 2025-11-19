Vogue Williams & Spencer gehen beruflich getrennte Wege

Vogue Williams (40) und Spencer Matthews (37), das Ehepaar, das durch verschiedene gemeinsame Projekte bekannt geworden ist, gehen nun beruflich getrennte Wege, berichtet die Daily Mail. Besonders auffällig ist dabei Spencers jüngste Entscheidung: Der Reality-TV-Star hat die Agentur Money Management, die bisher auch die Karriere seiner Frau betreute, verlassen und sich dem prominenten Managementunternehmen YMU angeschlossen. Diese Veränderung wirft viele Fragen auf, zumal Vogue derzeit als Kandidatin bei "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" in Australien unterwegs ist, während Spencer an einem ambitionierten Triathlon-Projekt in Südafrika teilnimmt. Das bedeutet, dass er nicht persönlich vor Ort sein wird, um sie am Ende der Show zu unterstützen.

Das Paar, das Anfang des Jahres seinen gemeinsamen Podcast einstellte, scheint sich beruflich immer weiter voneinander zu entfernen. Während Vogue sich neuen Fernseh- und Werbeprojekten widmet, startet Spencer mit seiner sportlichen Herausforderung "Project Se7en" durch, bei dem er sieben Triathlons auf sieben Kontinenten in 23 Tagen absolvieren will – ein Abenteuer, das keinen TV-Sender oder Sponsor hinter sich hat. Insidern zufolge soll auch die Trennung von seinem bisherigen Management nicht völlig reibungslos verlaufen sein. Gleichzeitig verantwortet Vogue allein das Familienmanagement und vertraut auf die Unterstützung ihrer Mutter während ihrer Abwesenheit im australischen Dschungel.

In der Vergangenheit betonte das Paar stets, dass es an der Harmonie ihrer Ehe keine Zweifel geben könne. Vogue, die öffentlich Humor über Krisengerüchte bewahrte, machte mehrfach klar, wie wichtig ihr ihre Familie sei. Sie und Spencer, die drei gemeinsame Kinder haben, waren bislang häufig ein Team, nicht nur im Privaten, sondern auch beruflich. Angesichts der aktuellen Entwicklungen bleibt jedoch auffällig, dass der Fokus der beiden nun auf individuellen Karrieren und Projekten liegt. Auch wenn ihre Ehe nach außen hin intakt erscheint, scheinen ihre beruflichen Wege nun in unterschiedliche Richtungen zu führen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews in Italien, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams, Model