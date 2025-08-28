Kurioses Streamer-Projekt: Alles zu Schradins "Rentner-Tour"

Max Schradin (47) bricht heute zu einem besonderen Abenteuer auf: Gemeinsam mit neun weiteren Teilnehmern fährt der Social-Media-Star auf Senioren-Mobilen quer durch Polen. Unter dem Motto "Rentner-Tour 2025" begleiten die Männer ihre Reise vom 28. bis 31. August live auf Max' Twitch-Kanal. Mit dabei sind prominente Gesichter wie MontanaBlack (37) und Pietro Lombardi (33) sowie bekannte Streamer wie Trymacs (31) und Sascha Hellinger (30). Fans können das ungewöhnliche Spektakel rund um die Uhr in Echtzeit miterleben.

Die Idee für dieses außergewöhnliche Projekt entstand aus einem Running Gag auf Twitch, wie Max im Interview mit Bild verrät. "Da ich von meiner Community und meinen Kolleginnen und Kollegen auf Twitch liebevoll als Rentner bezeichnet werde, habe ich mir gedacht: Lass uns doch Fahrzeuge nehmen, die eigentlich eher ältere Herrschaften nutzen", erklärte der gebürtige Frankfurter und betonte, dass es ihm auch darum gehe, die Coolness dieser Mobilitätshilfen zu zeigen. Für zusätzliche Sicherheit sorgen vier Bodyguards auf E-Bikes, die die Tour begleiten und Fans, die den Promis folgen, im Zaum halten sollen. Trotz des Trubels freut sich Max vor allem auf die gemeinsame Zeit mit seinen Kollegen.

Max, der für seine Energie und seinen Humor bekannt ist, beweist mit der Rentner-Tour einmal mehr, wie kreativ er seine Projekte umsetzt. Die Männertruppe sorgt dabei nicht nur für unterhaltsame Inhalte in ihrer Community, sondern lenkt mit ihrem Konzept auch den Blick auf den Alltag vieler älterer Menschen. Voller Vorfreude blickt Max auf die kommenden Tage: "Ich freue mich, mit ihnen vier Tage zu verbringen, geile Sachen zu machen, eine coole Zeit zu haben." Vor allem der Zusammenhalt unter den Teilnehmern dürfte den Streamer-Spirit auf dieser ungewöhnlichen Reise zusätzlich stärken.

Instagram / maximal_schradin Max Schradin, deutscher Moderator und Streamer

Instagram / saschahellinger UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger

