Nach Schicksalsschlag: Max Schradin teilt Details mit Fans

Während eines Livestreams am 21. September erlebte der Twitch-Star Max Schradin (47) einen dramatischen Moment, der ihn tief erschütterte. Während er gemeinsam mit anderen Streamern wie MontanaBlack (37) und Zarbex (27) mit seinen Fans interagierte, erhielt er einen Anruf mit schockierenden Neuigkeiten: "Ein Familienmitglied ist gerade auf einem Fest umgefallen und ins Krankenhaus gekommen", berichtete er sichtlich erschüttert – kurz darauf beendete er den Stream abrupt. In den folgenden Tagen gab es nur wenige Informationen. Nun hat sich Max in einem emotionalen Twitch-Livestream zurückgemeldet und erstmals Details zu dem Vorfall preisgegeben. Bei der betroffenen Person war ein Aneurysma im Gehirn geplatzt, das in einer langen und riskanten Operation behandelt werden musste. Derzeit liegt die Person weiterhin im Koma, die Lage sei ernst; dennoch bleibt Max hoffnungsvoll, dass sein "Lieblingsmensch", wie er die Person nennt, genesen wird.

Neben den gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen das Familienmitglied zu kämpfen hat, spricht der Streamer, der plattformübergreifend über 1 Million Follower hat, auch offen über seine eigene Gefühlswelt. In den Tagen nach dem Ereignis sei er völlig durcheinander gewesen: "Ich hatte das Gefühl, ich kann nie wieder lachen, ich kann nie wieder meinem Job nachgehen", erinnerte sich Max und kämpfte in seinem aktuellen Stream mit den Tränen. Doch die Unterstützung seiner Freunde und Fans habe ihm enorm geholfen, diesen Schicksalsschlag zu bewältigen. Besonders hob er die Solidarität seiner Kollegen aus der Streaming-Community hervor: MontanaBlack, Zarbex und viele andere hätten sich bei ihm gemeldet und ihm Kraft zugesprochen. Auch der Sänger Pietro Lombardi (33) bot an, für Max da zu sein. Zudem erreichten ihn Tausende aufmunternde Nachrichten von Fans, was ihm gezeigt habe, wie stark der Zusammenhalt in dieser besonderen Community ist: "Die Community ist unfassbar. Das merkst du dann erst, wenn es kracht."

Max Schradin ist kein Unbekannter, wenn es um starke Emotionen vor der Kamera geht. Der ehemalige Moderator hat bereits in der Vergangenheit seine Authentizität und Nähe zu seiner Fangemeinde unter Beweis gestellt. Seine Berufskarriere begann im Fernsehen, doch heute begeistert er auf sozialen Medien Hunderttausende. Anfang der 2000er Jahre erlangte er größere Bekanntheit als Moderator von Call-in-Quizshows – unter anderem ab 2003 beim Sender 9Live. Erst vor Kurzem hatte er angekündigt, sich aus den sozialen Medien zurückzuziehen, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Doch der vielfach zugesprochene Zuspruch scheint ihm neuen Mut gegeben zu haben. Max zeigte sich dankbar für diese Welle der Unterstützung und erklärte, bald wieder aktiv in die Streaming-Welt zurückkehren zu wollen – ein Zeichen dafür, dass er trotz der dramatischen letzten Wochen voller Zuversicht in die Zukunft blickt.

