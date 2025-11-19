Millie Bobby Brown ist offen für nerdiges Partnertattoo

Millie Bobby Brown (21) hat in einem Interview über ihre nächste Tattoo-Idee gesprochen, die von ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) und ihrer Vorliebe für die Star Wars-Saga inspiriert ist. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Stranger Things, erklärte, dass ihr Lieblingsfilmzitat möglicherweise ihr nächstes Motiv werden könnte. Dabei handelt es sich um die dialogreiche Szene aus "Das Imperium schlägt zurück", in der Han Solo auf Prinzessin Leias Liebeserklärung mit den schlichten Worten "Ich weiß" antwortet. "Ich liebe einfach dieses Zitat", verriet Millie in ihrem Gespräch mit Collider.

Im Interview plauderte die 21-Jährige weiter aus, wie tief ihre Liebe zu diesem legendären Filmmoment geht. So schlüpft Millie manchmal selbst in die Rolle von Han Solo und zitiert die ikonische Textzeile im Alltag, insbesondere gegenüber ihrem Ehemann Jake. "Neulich sagte er: 'Ich liebe dich.' Und ich antwortete: 'Ich weiß.' Er fragte dann: 'Was bist du, Han Solo?' Und ich sagte nur: 'Ja!'", erzählte sie lachend im Gespräch. Offenbar bedeutet ihr diese Szene wirklich sehr viel, denn sie beschrieb den Dialog schlicht als "so süß".

Tattoos sind für Millie keine Seltenheit – mindestens acht sollen ihren Körper bereits zieren. Die Schauspielerin, die neben ihrer Arbeit vor der Kamera auch als Model und Unternehmerin tätig ist, hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr persönliche und bedeutsame Motive sind. Abgesehen von ihrer Karriere scheint sie mit Jake, den sie erst vor Kurzem geheiratet hat, im privaten Glück angekommen zu sein. Die beiden zeigen sich oft eng verbunden und scherzen miteinander, was Millies jüngster Tattoo-Plan nur noch unterstreicht.

Getty Images Millie Bobby Brown, März 2025

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown zeigt sich auf Instagram in rosafarbenen Dessous

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025