Trennung bestätigt: Tim Bendzko bricht Schweigen zum Ehe-Aus

Tim Bendzko (40) hat mit einem Post auf Instagram eine Nachricht verkündet, die seine Fans bewegen dürfte: Der Sänger bestätigte das Ende seiner Ehe. "Meine Ehe hat nicht funktioniert", erklärte er in einem emotionalen Statement. Tim, der sich normalerweise mit Details aus seinem Privatleben bedeckt hält, beschreibt die Trennung als "unglaublich schmerzhaft". Trotzdem lässt er durchblicken, dass er die Verbindung zu seiner früheren Partnerin weiterhin schätzt: "Eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter."

Ein Anlass, nun öffentlich über die Trennung zu sprechen, ist der Song "Immer" von seinem kommenden Album "Alles, nur nicht zurück", das im Januar erscheinen soll. Tim erklärte, dass er in diesem Lied sehr persönliche Erfahrungen verarbeitet habe, die mit der Trennung zusammenhängen. Es sei für ihn unausweichlich gewesen, den emotionalen Kern des Songs zu benennen. "Die Trennung fühlt sich an, als wäre ich gescheitert", so seine ehrlichen Worte. Dennoch sei er dankbar für die gemeinsame Zeit, die er und seine frühere Partnerin gehabt haben.

Die Gerüchte um das Scheitern von Tims Ehe waren bereits vor über einem Jahr in diversen Medien aufgetaucht. Damals wurde spekuliert, dass die Beziehung nach fünf Jahren zu Ende gegangen sei. Während Tim damals keine Stellung nahm und sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraushielt, ist dieser neue Schritt, offen darüber zu sprechen, für viele überraschend. Der Musiker ist bekannt dafür, in seinen Liedern besonders persönliche Themen zu reflektieren, hat dabei aber bisher nie konkrete Bezüge zu seinem eigenen Leben gezogen. Fans dürfen nun gespannt sein, wie er diese schmerzhafte Erfahrung in seinen neuen Songs verarbeitet.

Tim Bendzko, November 2025

Tim Bendzko, Sänger

Tim Bendzko beim Echo Award 2016