Emotionale Trauerfeier: Familie verabschiedet Jack White

Am heutigen Mittwoch, den 19. November, fanden sich die engsten Angehörigen des verstorbenen Musikproduzenten Jack White (†85) zusammen, um in einer emotionalen Zeremonie Abschied zu nehmen. Insgesamt 70 Trauergäste, darunter seine fünf Kinder, trafen in der Berliner Grunewaldkirche aufeinander. Frank, Antonia, Pia und Ella sollen laut Bild weinend in der ersten Reihe gesessen haben, von wo aus sie Blick auf die Porträts ihres verstorbenen Vaters hatten. Diese standen auf Staffeleien am Altar, daneben die Urne umhüllt von weißen Rosen. Laut dem Magazin findet Jack seine letzte Ruhe in einem Urnengrab auf dem Friedhof Berliner Straße in Wilmersdorf.

In musikalischer Begleitung rührender Songs wie "Straßen von Berlin" und "Over the Rainbow" lauschten die Trauernden den Reden der Pfarrerin und beteten für den Verstorbenen. Jacks ältester Sohn Frank, der gemeinsam mit dessen dritter Ex-Frau Janine White die Trauerfeier organisiert hatte, sprach emotionale Worte über seinen Vater. "Ich empfinde keine Trauer im klassischen Sinne. Ich empfinde eher Verwunderung über den Schlamassel, mit dem wir erwachsenen Kinder und Janine uns nun wieder konfrontiert sehen. Ich empfinde auch Mitgefühl für dich als einen Mann, der am Ende keine Kraft mehr hatte, weiterzugehen, und seiner inneren Verzweiflung erlag", reflektierte er ehrlich und fügte hinzu: "Jack, ich wünsche dir Frieden und dass du an dem Ort, an dem du jetzt bist, findest, was dir hier offensichtlich gefehlt hat: loyale Liebe, Nähe, Vertrauen und die Fähigkeit, vor allem die Liebe anzunehmen."

Am 16. Oktober erschütterte die Nachricht über den unerwarteten Tod des 85-Jährigen die Musikwelt. Knapp zwei Wochen später wurde durch seinen Anwalt bekannt gegeben, dass Jack sich selbst das Leben genommen hat. Der Produzent blickte auf ein bewegtes Leben zurück, sowohl in seiner Karriere als auch privat. Einen Namen in der Musikbranche machte sich der gebürtige Rheinländer vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren. Damals produzierte er Hits wie "Schöne Maid", "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" und "...und dabei liebe ich euch beide".

