Mila Kunis plaudert Geburtstagspläne von Sohn Dimitri aus

Mila Kunis (42) hat anlässlich der Premiere ihres neuen Films "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Im Gespräch mit Access Hollywood verriet die Schauspielerin Anfang der Woche, dass ihr Sohn Dimitri demnächst seinen neunten Geburtstag feiert. Dabei sprach Mila über mögliche Aktivitäten für den großen Tag ihres Sohnes: "Es könnte Fußball sein, es könnte Autorennen sein, Lasertag – oder alles zusammen." Gemeinsam mit Ehemann Ashton Kutcher (47) zieht die Schauspielerin neben Dimitri auch Tochter Wyatt groß, die inzwischen elf Jahre alt ist.

Die Familie steht für Mila an erster Stelle, wie sie in einem weiteren Interview mit dem Magazin People betonte. Sie filmt lediglich einen Film pro Jahr, um möglichst viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. "Ich drehe, wenn meine Kinder nicht in der Schule sind", erklärte sie. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 meidet das Paar das Rampenlicht, wenn es um ihre Kinder geht. Dennoch sprechen sie offen über die Herausforderungen und Freuden des Elternseins. Ashton erklärte in einem Podcast, dass er seine beiden Kinder unterschiedlich erzieht und beim Sohn oft Abenteuer fördert, während er bei seiner Tochter beschützender sei. Er reflektierte dabei die eigenen Muster: "Da ist wahrscheinlich eine Menge 'toxische Männlichkeit', die ich in meinem Leben hatte." Er betonte aber auch, dass Mila und er sich da in ihren Elternrollen gut ausgleichen würden.

Kennengelernt hatten sich Mila und Ashton am Set der Serie "Die wilden Siebziger". Während ihrer Beziehung erklärten beide mehrfach, wie wichtig es ihnen war, Kinder zu haben. Für Mila spielt die enge Bindung zu ihren Kindern eine besondere Rolle, wie sie bereits in einem früheren Interview betonte: "Wir wollten Kinder so sehr und waren so bereit, Verantwortung zu übernehmen." Ashton ergänzte in einem Gespräch, dass die Liebe zu ihrer Tochter und ihrem Sohn eine völlig neue Dimension in ihr Leben gebracht habe. Die Familie zeigt sich nach außen bodenständig: gemeinsame Aktivitäten statt Blitzlicht, klare Grenzen und viel Wärme in Interviews.

Getty Images Mila Kunis

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Hollywoodstars

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher im April 2023