"Habe mitgebuht": Bill und Tom Kaulitz schießen gegen Thomas

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) teilen nach der Bambi-Verleihung kräftig aus – und ihr Ziel heißt Thomas Gottschalk (75). In der neuen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" sprechen die Zwillinge darüber, was ihnen an dem Auftritt des Moderators auf der Bühne gegen den Strich ging. Sie selbst waren an dem Abend mit ihrem Podcast nominiert, gingen am Ende aber leer aus. Den Ton bestimmte trotzdem ein anderer: Thomas hielt eine Laudatio, die im Saal für heftige Reaktionen sorgte. "Das ist Thomas Gottschalk, wie er schon immer war", sagt der Tokio Hotel-Frontmann in dem Podcast. "Er hat an dem Abend nun wieder gezeigt, wie er charakterlich drauf ist", führt der Sänger weiter aus. Als der Applaus ausblieb, wurde es ungemütlich. "Ich habe auch mitgebuht", gesteht Bill. Tom setzt eine Grenze, die er an diesem Abend allerdings hinter sich ließ: "Als Künstler selbst würde ich niemals jemand anderen ausbuhen", erklärt er, in dem Fall sei es aber gerechtfertigt gewesen.

Im Podcast zeichnen die Brüder den Moment nach, in dem Gottschalk mit Aussagen aneckte und Zwischenrufe aus dem Publikum erntete. Die Entschuldigungen des Moderators, er sei auf der Bühne verwirrt gewesen, kaufen die beiden ihm nicht ab. "Da weiß jeder genau, was wann passiert und wer was sagt", sagt Bill. Dann wird es spitz: "Er ist halt verwirrt, dass es nicht um ihn geht", witzelt der Sänger mit Blick auf den Ablauf der Show. Dass der Wetten, dass..?-Moderator nach mehreren Fehltritten weiter auftrete, stößt den Zwillingen sauer auf. "Wie oft soll er sich denn noch in den Salat setzen, bis die Leute ihn dann nicht mehr einladen?", fragt Bill in die Runde. Tom zieht ein klares Fazit zum Auftritt: "Es war auf jeden Fall schwer zu ertragen."

Hintergrund der Kritik war vor allem ein spezieller Moment auf der Bühne, als Thomas Popikone Cher (79) empfing und sie zunächst gar nicht erkannte. In seiner Laudatio leistete sich der Showmaster dann weitere Fehltritte. "Die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe", sagte er und sorgte so für Empörung im Saal und im Netz. In seiner Instagram-Story versuchte sich Thomas später zu erklären: "Ich war vor meinem kurzfristig geplanten Auftritt hinter der Bühne, da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, wir redeten kurz – sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt 'Cher' mit dunklen Haaren auf der Diskokugel unter der Saaldecke. In diesem Moment war ich überzeugt: Ich lande in einer Falle von Verstehen Sie Spaß?" Das folgende Blackout war ihm sichtbar unangenehm.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bill und Tom Kaulitz, Thomas Gottschalk

Imago Tom Kaulitz und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13.11.2025

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk und Cher beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München