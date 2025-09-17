Holy Hotfoot Run: Knossi verursacht beinahe einen Autounfall

Fast wäre der Spaß beim Holy Hotfoot Run für Knossi (39) und seine Mitfahrer ein jähes Ende gewesen. In seiner Instagram-Story ließ der Entertainer die Fans an einem brenzligen Moment teilhaben. Während einer Fragerunde wollte Knossi von Social-Media-Star Rezo (33) dessen Highlight des Tages erfahren. Die Antwort fiel eindeutig aus: "Ich glaube, als wir fast einen Unfall gebaut haben. Knossi hat uns fast umgebracht." Max Schradin (47), der ebenfalls Teil der Runde war, schilderte den kritischen Moment: "Jens fährt um eine Linkskurve... von vorne kommt ein Dreier-BMW..." Dazwischen wirft Knossi ein: "Aber im Wald?"

Das genaue Geschehen lässt sich aus den Beschreibungen zusammensetzen: In Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hatte Knossi, der schon als Kind Entertainer werden wollte, die Kurve genommen, als ihm der BMW im dichten Wald entgegenkam. Dank einer schnellen Reaktion konnte der Moderator das Schlimmste gerade noch verhindern. Max ergänzte eindringlich: "Mir ist das Leben quasi an mir vorbeigezogen." Trotz des gefährlichen Zwischenfalls zog die Runde mit einem blauen Auge davon und der Tag konnte unfallfrei fortgesetzt werden.

Knossi, der neben seinen Social-Media-Auftritten auch in Reality-TV-Shows glänzt, ist bekannt für seine laute und spontane Art, die ihm eine große Fangemeinde eingebracht hat. Zusammen mit Rezo, der für seine pointierten YouTube-Inhalte gefeiert wird, und Max, dem einstigen TV-Moderator, hat sich die Gruppe für das Holy Hotfoot Event ein temporeiches Programm vorgenommen. Doch dieser Moment zeigt, dass die ausgelassene Stimmung durch einen solchen Schreckmoment getrübt werden kann – auch wenn letztendlich alle Beteiligten die Situation mit Humor nehmen konnten.

Knossi im April 2025

Rezo beim ALL EARS Podcast Summit von Spotify, 2023

Max Schradin im August 2023