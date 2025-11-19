Zac Efron unterstützt Bruder bei "Dancing with the Stars"

Zac Efron (38) sorgte für eine Überraschung, als er am Dienstagabend, dem 18. November, bei Dancing with the Stars in Los Angeles auftauchte, um seinen Bruder Dylan Efron (33) zu unterstützen. Der 38-jährige Schauspieler saß laut People in der ersten Reihe und feuerte den Halbfinal-Auftritt seines Bruders kräftig an. Begleitet wurde er von seiner 5-jährigen Schwester Olivia, die auf seinem Schoß saß. Dylan beeindruckte mit einem Tango zu "I Would Die 4 U" von Prince (†57) und wurde mit 27 von 30 Punkten belohnt. Auch bei Dylans zweitem Tanz zu KISS zeigte sich Zac begeistert, während das Duo 28 von 30 Punkten erzielte.

Im Laufe der Show bekam Zac auch Aufmerksamkeit von den Moderatoren und der Jury. Richter Derek Hough (40) konnte sich einen Kommentar zum prominenten Unterstützer nicht verkneifen: "Ich war gerade drüben, und dein Bruder hat gesagt: 'Okay, okay!'" Zudem postete Co-Moderatorin Julianne Hough (37) ein Foto mit Zac auf Instagram und schwärmte: "Ich liebe so einen unterstützenden Bruder!" Vor der Live-Show hatte Zac außerdem seine Fans via Instagram Stories dazu aufgerufen, fleißig für Dylan abzustimmen: "Stimmt heute Abend für @dylanefron ab! Schickt zehnmal 'Dylan'."

Privat sind Zac und Dylan ein echtes Abenteuer Duo. Die Brüder verbindet nicht nur ihr Familienband, sondern auch ein gemeinsamer Sinn für Action fernab vom Glamour. Auch zur Dancing with the Stars-Welt gibt es schon länger eine Verbindung. Zac drehte 2016 die Komödie "Dirty Grandpa" mit Julianne Hough, die darin seine Verlobte spielte. Für Zac und Dylan, die häufig getrennt unterwegs sind, war der Abend ein seltener gemeinsamer Auftritt und zeigte einmal mehr, wie wichtig ihnen familiärer Rückhalt ist.

Instagram / dylanefron Zac Efron und sein Bruder Dylan

Instagram / juleshough Julianne Hough, Tänzerin

Getty Images Dylan Efron bei den GLAAD Media Awards im März 2025