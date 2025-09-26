Nach ihrer Trennung: Amanda Bynes teasert neuen Partner an

Amanda Bynes (39) scheint wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben! Die ehemalige Nickelodeon-Darstellerin hat über ihre Instagram-Story eine neue Romanze zu einem Unternehmer namens Zachary angedeutet und teilt ein Selfie mit ihrem vermeintlichen neuen Freund. Auf einem weiteren Foto sitzen die zwei an einem Tisch und der Geschäftsmann lächelt die Schauspielerin an. Sie kommentiert den Schnappschuss wiederum mit den verdächtigen Worten: "Ein besonderer Ausflug mit meinem Schatz." Zudem speicherte Amanda die Aufnahmen in ihren Highlights unter der Sammlung: "Boyfriend".

Die vermeintlich neue Liebe kommt zwei Jahre nach dem Ende ihrer turbulenten Beziehung mit ihrem Ex-Verlobten Paul Michael. Die Verlobung wurde kurz vor Amandas erneuter Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung im Jahr 2023 aufgelöst. Paul hatte damals von einer angespannten Phase berichtet, die dazu führte, dass die "Hallo Holly"-Darstellerin ihn verließ. Die öffentliche Trennung folgte auf eine Reihe persönlicher Herausforderungen für Amanda, inklusive rechtlicher Probleme und ihrer neun Jahre andauernden Vormundschaft, die erst 2022 endete.

Abseits der vermutlichen neuen Romanze bleibt Amanda weiterhin kreativ. Sie widmet sich ihrer Kunst und arbeitet aktuell an einem Drehbuch. Zudem teilt sie unter anderem über Plattformen wie OnlyFans Updates aus ihrem Leben mit ihrer Community. Seit ihrem Rückzug aus der Schauspielerei hat die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin ihre Liebe für Mode und Design entdeckt und sich sogar mit einer eigenständigen Pop-up-Ausstellung in Los Angeles präsentiert. Mit Zachary an ihrer Seite scheint Amanda nun einen positiven Neustart ins Liebesleben zu wagen.

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020