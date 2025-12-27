"Weihnachtswunder": Anna Adamyan erwartet ihr zweites Kind

Baby-Freuden bei Anna Adamyan (29): Die GNTM-Bekanntheit hat pünktlich zu den Feiertagen auf Instagram verkündet, dass sie schwanger ist. Die Überraschung könnte kaum größer sein, denn die frohe Botschaft kommt für sie und ihre Familie vollkommen unerwartet. "Wir können es selbst kaum glauben. Ich bin schwanger", schreibt Anna überglücklich und spricht vom "größten Weihnachtswunder". Die Bekanntgabe macht sie ganz bewusst früh und ganz offen, gemeinsam mit ihrem Partner und richtet sich an ihre Community, die sie seit Jahren auf ihrem Weg begleitet.

Besonders bewegend: Dieses Mal ist die Schwangerschaft ohne medizinische Unterstützung entstanden. Anna erklärt, dass sie nach zahlreichen Kinderwunschbehandlungen nun erstmals wieder auf natürlichem Weg schwanger ist – das letzte Mal sei ihr das 2020 passiert. "Und ja — wir teilen es bewusst früh, so wie nach jeder künstlichen Befruchtung. Nur, dass es diesmal keine war", hält sie fest. Für die Influencerin ist klar, dass sie diesen Beginn nicht verstecken will. Die Entscheidung, die Neuigkeit sofort publik zu machen, ist Teil ihrer offenen Kommunikation. "Es fühlt sich so was von richtig an, denn dieses große Wunder möchten wir nicht verstecken", schreibt sie. Und sie ergänzt einen Satz, der hängen bleibt: "Kleines, großes Wunder – wir stecken all unsere Kraft in dich."

Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin in einem emotionalen Video auf ihre Kinderwunschreise im vergangenen Jahr zurückgeblickt und ihren Kampf offengelegt. Sie zeigte Klinikalltag, Tränen und Momente voller Unsicherheit. "Anfang des Jahres wurde der Wunsch in mir immer stärker, doch die Ängste waren groß. Ich war mir nicht sicher, ob ich all das noch einmal aushalte. Der Kinderwunsch ist kein Wunschkonzert – und schon gar kein leichter Weg", gab Anna ehrlich zu. Zwei Eingriffe, künstliche Wechseljahre und ein fehlgeschlagener Kryoversuch gehörten zu den schmerzlichen Etappen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner durchstand. Ihr kleines Weihnachtswunder dürfte das Familienglück der Influencerin, ihres Sohnes Levi und ihres Partners Sargis Adamyan (32) nun vollends abrunden.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn und Ehemann Sargis

Instagram / annaadamyan Schwangerschaftstest von Anna Adamyan, Dezember 2025

Instagram / annaadamyan Anna und Sargis Adamyan mit ihrem Sohn Levi im September 2025

