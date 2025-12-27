Brooklyn Beckham verbringt Weihnachten mit Tennisstar Reilly

An Weihnachten wurde es bei den Beckhams still – zumindest zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seiner berühmten Familie. Während David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) mit den Kindern Romeo und Cruz in England feierten, verbrachte Brooklyn den Festtag in den USA und zeigte, mit wem er sich die Zeit auf dem Platz vertrieb: In Los Angeles stand er am 25. Dezember mit Tennisprofi Reilly Opelka und seinem Schwager Bradley Peltz auf dem Court. Die kurzen Clips des Matches landeten in den Instagram-Storys von Bradley und Brooklyn. Brisant: Zuvor hatte Cruz öffentlich behauptet, Brooklyn habe die gesamte Familie auf Instagram blockiert. Dass Brooklyn die Feiertage mit der Familie seiner Frau Nicola Peltz (30) verbrachte und in der Sonne Kaliforniens zum Schläger griff, setzt dem Weihnachtsdrama eine neue Note.

Schon an Heiligabend hatte der Hobbykoch seine Prioritäten deutlich gemacht. In Miami, wo Nicola mit ihren Eltern feierte, postete er ein Pärchenfoto und schrieb dazu: "My Everything", wie die Daily Mail berichtete. Kurz darauf tauchte auf Brooklyns Hot-Sauce-TikTok ein Clip auf, unterlegt mit Lady Gagas (39) Zeile "sorry I cannot hear you I'm kinda busy" – in Fettschrift hervorgehoben, bevor er wieder seine Soße bewarb. In Großbritannien ließen sich der Ex-Fußballer und die Designerin derweil nicht anmerken, wie sehr sie der Familienkrach trifft. Sie zeigten sich mit Santa-Mützen, schnitten den Weihnachtsbaum zurecht und posierten lachend mit Romeo und Cruz. Aus dem Umfeld hieß es, dass David zuletzt mehrfach die Hand ausgestreckt habe, doch die Fronten wirkten festgefahren.

Hinter den Kulissen sind die Fäden eng geknüpft: Nicola folgt David und Victoria nicht, die Designerin und der Ex-Kicker folgen der Schauspielerin ebenfalls nicht – eine digitale Distanz, die seit Wochen Gesprächsstoff liefert. Brooklyn hat sich zuletzt öfter mit ruhigen Social-Media-Botschaften gemeldet, während er privat den Rückhalt seiner Frau sucht. In der Familie Beckham sind gemeinsame Feiertage sonst Teil einer liebgewonnenen Tradition, zu der oft auch humorvolle Küchenmomente gehören – Cruz mixt gerne Cocktails, David übernimmt das Baumritual, Victoria arrangiert die Deko. Dass Brooklyn nun auf einem sonnigen Tennisplatz mit Reilly Opelka aufschlägt, statt am Kamin mit Romeo und Cruz Spaß zu machen, erzählt eine persönliche Geschichte von Nähe und Abstand, die weit über einen Algorithmus hinausgeht.

Anzeige Anzeige

Imago Brooklyn Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige