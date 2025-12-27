So geht's Lina & Daniel nach "Hochzeit auf den ersten Blick"

Frisch verheiratet und endlich ohne Geheimnisse: Lina und Daniel haben sich im Finale der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick für ihre Ehe entschieden – und ziehen nach der TV-Ausstrahlung ein erstes Fazit. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die beiden, wie es ihnen jetzt geht und was sich im Alltag verändert hat. Die Erzieherin bringt ihre Gefühlslage klar auf den Punkt: "Mir geht's wirklich sehr, sehr gut – jetzt auch zu wissen, dass die Ausstrahlung zu Ende ist und man endlich preisgeben kann, wie glücklich man zusammen ist, darüber freue ich mich auch sehr", schwärmt die 26-Jährige. Daniel ergänzt die Rückschau auf die Showphase: "Ja, es waren schon verrückte sechs Monate."

Besonders erleichtert sei der 31-Jährige, seinen Ring wieder tragen zu dürfen: "Und dass man dann natürlich auch wieder seinen Ehering tragen darf, damit man zeigen kann: Hey, wir sind wirklich ein Paar, auch nach der Ausstrahlung. Ich glaube, das wird ganz, ganz hilfreich sein, dass wir da jetzt einfach auch eine normale Beziehung führen können und wir nicht mehr diese Geheimnistuerei machen müssen." Über ihren künftigen Auftritt im Netz sind sich beide einig: Es gibt einen gemeinsamen Account, Einblicke ja – aber dosiert. Lina erklärt im Promiflash-Interview: "Wir haben ja den Social-Media-Account gemacht, weil wir gesagt haben, wir machen den, wenn wir glücklich sind. Aber wir werden da jetzt nicht übertrieben viel machen, weil man schon merkt, dass es sehr viel Arbeit ist. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie es alles im Alltag wird."

Nach der Finalfolge folgte für die frischgebackenen Eheleute gleich das nächste Highlight: Sie gaben bekannt, dass Lina zu Daniel in den Süden ziehen werde. Auf Instagram teilte die Erzieherin ihre Gedanken zu diesem großen Schritt und verriet offen, wie überraschend der Moment für Daniel war. "Manchmal entscheidet man sich nicht für einen Ort, sondern füreinander", schrieb sie. Direkt nach dem Finale hatte sie Daniel gefragt, ob sie zu ihm nach Baden-Württemberg ziehen kann – und der war zunächst ganz sprachlos. "Nach dem Finale haben wir eine Entscheidung getroffen, die Daniel völlig überrascht hat", berichtete Lina und kündigte zugleich den Zeitpunkt für den Umzug an: "Zum 1. Januar 2026 beginnt für uns ein neues Kapitel in Baden-Württemberg. Eine Entscheidung, die Mut gebraucht hat und vor allem viel Vertrauen und Liebe."

