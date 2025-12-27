Nasrin Eileen Rapp äußert sich zu Krisengerüchten mit Josh

Nasrin Eileen Rapp hat sich zu den aktuellen Gerüchten um eine vermeintliche Beziehungskrise mit ihrem Partner Josh Stodel geäußert. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Darstellerin mit, dass sie viele Nachrichten zu ihrem Beziehungsstatus erreichen. Ein User schrieb: "Ich finde, es wirkt so, als ob bei Josh und dir irgendwas los ist." Nasrin reagierte darauf offen: "Ihr wisst sicherlich alle, wie sehr wir uns lieben. Aber manchmal ist das Leben herausfordernd, und da tut ein bisschen Abstand gut, um sich neu zu ordnen und herauszufinden, in welche Richtung es geht."

Die Gerüchte um die Beziehung der beiden kommen nicht von ungefähr. Ein weiterer Fan fragte Nasrin, warum sie derzeit so nachdenklich wirke. Daraufhin erklärte die Influencerin, dass ihr Leben wie eine Achterbahnfahrt sei: "Ich wirke nachdenklich, weil ich sehr nachdenklich bin." Dabei gehe es momentan viel um Zukunftswünsche, aber auch um persönliche Unsicherheiten. Gleichzeitig betonte Nasrin, dass sie voller Zuversicht in die Zukunft blickt: "Egal was passiert, ich tauche kurz ab, aber bin dann auch wieder voller Power da. Und es wird immer besser, ich merke das voll."

Vor einigen Monaten machten die Influencerin und ihr Partner noch deutlich, dass sie mit dem Gedanken an Familienzuwachs spielen. Damals verriet Nasrin offen gegenüber Promiflash: "Ich habe meine Pille abgesetzt. Und jetzt schauen wir mal, was läuft. Aber vielleicht so nächstes Jahr." Josh zeigte sich ebenfalls bereit und stellte klar: "Ja, wir sind generell bereit für die Kinderplanung." Die Entscheidung, das hormonelle Verhütungsmittel abzusetzen, erklärte die Reality-TV-Darstellerin vor allem mit gesundheitlichen Gründen. Trotzdem betonte sie damals: "Wir haben zwar einen Kinderwunsch, aber noch nicht jetzt."

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Josh und Nasrin, TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen Nasrin und Josh im April 2025

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Nasrin und Josh, Reality-Bekanntheiten

Anzeige