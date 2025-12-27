"Hochzeit auf den ersten Blick"-Michelle kannte Entscheidung

Marlon und Michelle haben im Reality-Format Hochzeit auf den ersten Blick vor laufenden Kameras geheiratet. Allerdings hatten die beiden sich schon vorab heimlich getroffen, nachdem Michelle Marlons Namen erfahren hatte. Nach eher wackeligen Flitterwochen und Kommunikationsproblemen entschied sich Marlon im Finale für die Scheidung. Während die Zuschauer eine schockierte Michelle sahen, soll sie laut Marlon allerdings längst gewusst haben, was kommt. In Aron Schweizers Talkformat "Platz für 2" spricht der Reality-TV-Teilnehmer jetzt offen darüber, dass Michelle vor dem entscheidenden Moment über seine Wahl informiert gewesen sei.

Im Gespräch schildert Marlon, dass es vor dem Finale sehr wohl ein offenes Wort zwischen den beiden gegeben habe. Auf Arons Frage, ob sie vor dem Ausfüllen der Zettel über ihre Entscheidung gesprochen hätten, antwortet er klar: "Tatsächlich. Ja." Er selbst habe Michelle darüber informiert, wie er sich entscheiden werde, auch wenn er umgekehrt nur vermuten konnte, wozu sie tendiert. Obwohl sich Michelle im Finale für eine Ehe entschied, blieb es nach der Show bei der Trennung. Michelle ging für drei Monate ins Ausland, und die Verbindung, die das Paar während des Experiments aufgebaut hatte, reichte nach Marlons Worten nicht aus, um diese Distanz zu überstehen. Einen zweiten Anlauf als Paar gab es nicht.

Die beiden waren nicht nur Eheleute auf Zeit, sondern auch die ersten Regelbrecher des Formats: Sie hatten sich vor dem offiziellen Jawort heimlich getroffen. Während der Staffel sprachen beide bereits darüber, dass dieser Schritt "unnötig" war, zugleich aber aus dem Wunsch heraus entstand, als Team zu funktionieren. Persönlich zeigte sich Michelle in der Finalphase offen, sprach über aufkeimende Gefühle beim Blick auf gemeinsame Erinnerungen und das "Kribbeln" beim Film über ihre Reise. Marlon hingegen betont nun, dass seine Entscheidung nichts mit Demütigung zu tun gehabt habe, sondern mit dem Gefühl, Einsatz und Erwartung nicht auf ein gesundes Maß zu bekommen.

Joyn Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Joyn / Markus Hertrich Michelle und Marlon, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Joyn "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Marlon und Beate Quinn