Neues Ozempic-Update: So viel hat Amanda Bynes abgenommen

Amanda Bynes (39) hat mit einem Update in ihrer Instagram-Story von ihrem bisherigen Erfolg auf ihrer Reise mit Ozempic berichtet. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "She’s the Man", erklärte enthusiastisch, dass sie bislang rund neun Kilogramm abgenommen habe und nun bei 74 Kilogramm liege. In dem kurzen Video verriet sie weiter, dass sie plant, noch mehr Gewicht zu verlieren: "Ich möchte noch ungefähr sieben Kilogramm verlieren, um mich schlanker und süßer zu fühlen." Die 39-Jährige teilte mit, dass sie zuvor mit der Pillenversion des Medikaments begonnen hatte, welche nicht den gewünschten Effekt brachte, bevor sie auf die Injektionen umstieg, die sich nun als wirksam erweisen.

Ihr öffentliches Abnehm-Update kam nur Stunden, nachdem Amanda bei einem seltenen Auftritt im Chateau Marmont in Los Angeles gesichtet worden war, wo sie ihren neuen Freund Zachary zu einem Date begleitete. Dabei war die Schauspielerin, die sich in der letzten Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, leger mit einer weiten Jeansjacke und einer schwarzen Umhängetasche gekleidet, während ihr Partner in einem beigen Hemd und einer grünen Jacke gekleidet war. Laut Medienberichten ist das Paar seit September ein Paar, obwohl sie zunächst nur befreundet waren.

Das aktuelle Liebesglück ist Amandas erste Beziehung seit der endgültigen Trennung von ihrem Ex-Verlobten Paul Michael im Jahr 2022. Kennengelernt hatten sich die beiden 2020 in einer Behandlungseinrichtung, doch die Beziehung war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. Trotz zwischenzeitlicher Trennungen und Versöhnungen entschieden sie sich, getrennte Wege zu gehen. Die Disney-Bekanntheit, die im Laufe der Jahre mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, scheint sich derzeit auf ihr Wohlbefinden und die neue Romanze zu konzentrieren.

Instagram / amandapandapandapanda1 Schauspielerin Amanda Bynes, November 2025.

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes und Zachary, September 2025

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020