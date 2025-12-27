Trotz Pause: So schön war Anna-Maria & Bushidos Weihnachten

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) erlebten ein besonderes Weihnachtsfest in Deutschland, obwohl sie erst vor wenigen Wochen ihre räumliche Trennung bekannt gegeben hatten. Zusammen mit ihren acht Kindern reisten die beiden aus Dubai an und feierten die besinnlichen Tage bei Anna-Marias Schwester Sarah Connor (45). Die Sängerin gewährte ihren Fans auf Instagram Einblicke in die Feierlichkeiten, bei denen sogar ein aufwendig gedeckter Tisch und das familiäre Zusammensein zu sehen waren. "War mal wieder eine Not-So-Silent-Night, aber ich lieb's", schrieb Sarah auf Instagram. Trotz Schwierigkeiten in der Beziehung saßen Anna-Maria und Bushido gemeinsam am Tisch, was einige ihrer Fans überraschte.

Neben Momenten am Festtagstisch zog Sarahs Outfit, bestehend aus Ledershorts, schwarzer Strumpfhose, einem tief ausgeschnittenen Top und Plüsch-Hausschuhen, die Aufmerksamkeit auf sich. Komplettiert wurde der Look durch ein rotes Rentier-Geweih. Während diese ungewöhnliche Weihnachtskleidung im Netz Zustimmung erhielt, teilte Anna-Maria auf ihrem Profil eine nostalgische Botschaft. Sie veröffentlichte ein Foto mit Bushido, das vor 15 Jahren aufgenommen wurde, und schrieb: "15 Jahre! Mit allem drum und dran! Und trotzdem zusammen hier." Diese Worte zeigen, dass trotz der aktuellen Situation eine tiefe Verbindung zwischen den beiden besteht.

Schon vor einer Woche hatte Anna-Maria in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" Klartext gesprochen. Im Gespräch mit Kimberly Devlin-Mania reagierte die Influencerin auf die Gerüchte, dass die Ehekrise mit Bushido nur für Publicity inszeniert worden sei. "Das wäre so schön", sagte Anna-Maria, als Kim auf die Spekulationen in der Community einging. Die Schwierigkeit, dass ihre Doku und Bushidos Tour zeitgleich liefen, bezeichnete sie als reinen Zufall. Sie betonte, dass die Krise echt sei und sie gemeinsam viel geweint und sich Hilfe im engsten Kreis geholt hätten.

Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

Instagram / sarahconnor Valentina Lewe, Lulu Lewe, Soraya Lewe, Anna-Maria Ferchichi und Sarah Connor, Dezember 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024