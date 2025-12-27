An Weihnachten: Stimmung bei den Royals ist wohl angespannt

Weihnachten in Sandringham, doch die Stimmung wirkt angespannt: Am Morgen des 25. Dezember zogen König Charles (77) und Königin Camilla (78) an der Spitze der royalen Prozession Richtung St. Mary Magdalene Church, dicht gefolgt von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Hunderte warteten seit Tagesanbruch am Wegesrand, als die Familie in Norfolk den traditionellen Festtagsgottesdienst ansteuerte. Kate setzte mit kariertem Mantel und passendem Tuch ein fröhliches Zeichen, lächelte in die Menge und winkte den Fans zu. Ein Palastmitarbeiter schilderte die Lage jedoch ungewohnt offen. "Alle sind nervös, weil niemand genau weiß, wie die Feierlichkeiten ablaufen werden. Es herrscht angespannte Stimmung innerhalb der Familie", sagte er der Bild. Und weiter: "Der König wirkt müde, aber glücklich. Er freut sich sehr auf seine Enkel", hieß es aus dem Umfeld des Hofes.

Die vergangenen Monate hatten an den Nerven gezerrt. Vor allem die Debatten rund um Andrew Mountbatten Windsor (65) und die langjährige Verbindung von ihm und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sorgten für Schlagzeilen. Dass Andrew und Fergie beim Fest in Sandringham außen vor blieben, überraschte daher kaum. Ein Detail stach heraus: Ihre Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) gesellten sich zum Gottesdienst, ein stilles Signal, dass die jüngere Generation weiterhin in der Reihe der Royals mitmarschiert. Gegen 11 Uhr setzte sich die Familie vom Sandringham House zur nahegelegenen Kirche in Bewegung. Für einen warmen Ton sorgte zudem ein Clip vom Vorabend: Ein Video aus Kates Weihnachtsgottesdienst zeigt, wie sie mit Tochter Charlotte am Klavier "Holm Sound" des schottischen Komponisten Erland Cooper spielt – ein Moment, der im Netz für Begeisterung sorgte.

In den Tagen zuvor kochte bereits ein ganz anderes Thema hoch: Medien aus aller Welt berichteten über den Druck, der auf König Charles wegen der Thronfolger-Debatte lastet. Besonders die Spekulationen rund um William sorgten für Gesprächsstoff, während der Monarch weiterhin wegen seiner Krebserkrankung in London behandelt wurde. Ein Insider erklärte gegenüber dem Magazin Us Weekly: "Charles hat keine Kontrolle an William abgegeben." Stattdessen arbeiten Vater und Sohn eng zusammen und es sei keineswegs eine stille Machtverschiebung im Gange. Ein weiterer Palastkenner betonte: "Charles glaubt, William wird einen unglaublichen Job als König machen, und er unterstützt ihn sehr."

Getty Images Die britischen Royals auf dem Weg zu Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Weihnachten 2025

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson bei der Trauerfeier der Duchess of Kent in Westminster Cathedral, London

Imago Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder beim Gottesdienst in der Westminster Abbey im Dezember 2025