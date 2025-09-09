Überraschung: Amanda Bynes kehrt mit Drehbuch zurück

Amanda Bynes (39) hat sich mit einer überraschenden Nachricht zurückgemeldet. Die ehemalige Nickelodeon-Schauspielerin, die 2010 der Filmbranche den Rücken kehrte, gab am 5. September über ihre Instagram-Story bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Dylan Syrett an einem Drehbuch arbeitet. Der Plot dreht sich um eine junge Frau namens Kendall, die gegen den Willen ihrer Mutter Clownin werden möchte. In der Geschichte gibt es humorvolle Szenen, wie eine, in der Kendall im Alter von sechs Jahren mit einem Wachsmalstift in ihrer Einfahrt "raucht". Die Frage, ob Amanda sich selbst die Hauptrolle angeln wird oder ob das Projekt überhaupt auf Leinwand oder Fernseher kommt, bleibt jedoch bisher unbeantwortet.

Das Drehbuch markiert möglicherweise Amandas ersten Schritt zurück ins Rampenlicht der Unterhaltungsbranche nach einer 15-jährigen Pause. Ihre Entscheidung, 2010 die Schauspielerei aufzugeben, begründete die Darstellerin damals mit ihrem fehlenden Spaß an der Arbeit vor der Kamera. Zudem gestand sie später, dass es ihr schwerfiel, sich selbst in Filmen wie "Easy A" zu ertragen, was schließlich zu ihrem Rückzug führte. Diese neue kreative Phase zeigt jedoch, dass Amanda bereit ist, ihre Rückkehr in die kreative Welt in Angriff zu nehmen – wenn auch vorerst hinter den Kulissen anstatt im Rampenlicht.

Inzwischen beschäftigt sich Amanda auch mit anderen Veränderungen in ihrem Leben. In der Vergangenheit hatte sie angekündigt, mit dem Medikament Ozempic abzunehmen, um sich wohler in ihrer Haut zu fühlen. Dies war ein weiterer Ansatz, um persönliche Herausforderungen zu meistern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Die Verbindung von Amandas Rückkehr zur kreativen Arbeit und ihren persönlichen Fortschritten zeichnen ein Bild einer Frau, die sowohl beruflich als auch privat neue Wege einschlägt und ihre Fans auf eine spannende Reise mitnimmt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, 2006

Anzeige Anzeige

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / amandapandapandapanda1 Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin