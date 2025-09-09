Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Amanda Bynes
Überraschung: Amanda Bynes kehrt mit Drehbuch zurück

Überraschung: Amanda Bynes kehrt mit Drehbuch zurück

- Anna Pejsek
Lesezeit: 2 min

Amanda Bynes (39) hat sich mit einer überraschenden Nachricht zurückgemeldet. Die ehemalige Nickelodeon-Schauspielerin, die 2010 der Filmbranche den Rücken kehrte, gab am 5. September über ihre Instagram-Story bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Freund Dylan Syrett an einem Drehbuch arbeitet. Der Plot dreht sich um eine junge Frau namens Kendall, die gegen den Willen ihrer Mutter Clownin werden möchte. In der Geschichte gibt es humorvolle Szenen, wie eine, in der Kendall im Alter von sechs Jahren mit einem Wachsmalstift in ihrer Einfahrt "raucht". Die Frage, ob Amanda sich selbst die Hauptrolle angeln wird oder ob das Projekt überhaupt auf Leinwand oder Fernseher kommt, bleibt jedoch bisher unbeantwortet.

Das Drehbuch markiert möglicherweise Amandas ersten Schritt zurück ins Rampenlicht der Unterhaltungsbranche nach einer 15-jährigen Pause. Ihre Entscheidung, 2010 die Schauspielerei aufzugeben, begründete die Darstellerin damals mit ihrem fehlenden Spaß an der Arbeit vor der Kamera. Zudem gestand sie später, dass es ihr schwerfiel, sich selbst in Filmen wie "Easy A" zu ertragen, was schließlich zu ihrem Rückzug führte. Diese neue kreative Phase zeigt jedoch, dass Amanda bereit ist, ihre Rückkehr in die kreative Welt in Angriff zu nehmen – wenn auch vorerst hinter den Kulissen anstatt im Rampenlicht.

Inzwischen beschäftigt sich Amanda auch mit anderen Veränderungen in ihrem Leben. In der Vergangenheit hatte sie angekündigt, mit dem Medikament Ozempic abzunehmen, um sich wohler in ihrer Haut zu fühlen. Dies war ein weiterer Ansatz, um persönliche Herausforderungen zu meistern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Die Verbindung von Amandas Rückkehr zur kreativen Arbeit und ihren persönlichen Fortschritten zeichnen ein Bild einer Frau, die sowohl beruflich als auch privat neue Wege einschlägt und ihre Fans auf eine spannende Reise mitnimmt.

Amanda Bynes, 2006
Getty Images
Amanda Bynes, 2006
Amanda Bynes im Mai 2020
Instagram / amandabynesreal
Amanda Bynes im Mai 2020
Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin
Instagram / amandapandapandapanda1
Amanda Bynes, ehemalige Schauspielerin
Wie klingt für euch Amandas Clownin-Story rund um Kendall?
In diesem Artikel