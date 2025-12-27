Anna-Maria Zimmermann feiert Weihnachten mit Ex Christian

Heiligabend im Patchwork-Modus: Anna-Maria Zimmermann (37) verbringt die Feiertage mit ihrem Ex-Partner Christian Tegeler – und genau so wollten sie es, trotz Trennung. Bei Cathys Charity Christmas von Moderatorin Cathy Hummels (37) erzählte die Sängerin im Gespräch mit RTL, dass sie den Abend gemeinsam feiern werden, zu Hause mit den Kindern und mit allem, was dazugehört. "Ich werde trotz der Situation mit meinem Noch-Mann den Heiligabend verbringen und Weihnachten feiern. Die Jungs freuen sich. Bei uns kommt der Weihnachtsmann", sagte Anna-Maria. Die Feier steigt dort, wo sich der Familienalltag abspielt, ohne großes Tamtam, aber mit klarer Mission: zusammenbleiben, wenn es für die Kinder wichtig ist.

17 Jahre waren Anna-Maria und Christian ein Team, Anfang 2025 folgte die Trennung – die Scheidung steht noch aus, der Ton bleibt freundschaftlich. Zwei gemeinsame Söhne sind der Taktgeber für die Planung. "Wir sehen uns drei-, viermal pro Woche durch unsere Kinder und telefonieren jeden Tag, geben uns ein Update darüber, wie es unseren Kindern geht", erklärte die Sängerin gegenüber RTL. Schon im Vorjahr hatten sie – damals noch mit frischen Trennungswunden – zusammen gefeiert. Auch diesmal wurden Geschenke und Überraschungen abgestimmt, damit der Weihnachtsmann pünktlich liefern kann. Nur eines ist anders als früher: "Der einzige Unterschied ist eigentlich wirklich nur, dass ihr Vater am Abend halt nicht neben Mama einschläft."

Privat zeigt Anna-Maria damit einmal mehr, wie wichtig ihr ein stabiles Umfeld für ihre Familie ist – auch wenn sich die Liebesbeziehung verändert hat. Vor einigen Monaten sorgte Anna-Maria mit einer Bemerkung über ihren "Mann" jedoch für Schlagzeilen. In einem Interview für Bunte sagte die Sängerin: "Ich habe gestern den ganzen Tag mit den Kindern durchgezogen, sie dann am Abend noch bei meinem Mann ins Bett gebracht." Weil sie da offiziell Single war und die Trennung von Julian Benz längst durch war, fragten sich viele Fans: Meinte sie damit etwa Christian Tegeler – und gibt es da ein Liebes-Comeback hinter den Kulissen? Doch Anna-Maria räumte die Spekulationen mit einem Lächeln aus dem Weg. "Mein Mann, ja, er ist ja auch noch mein Mann irgendwie", stellte sie klar.

Imago Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann im September 2018

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

ActionPress / Sebastian Gabsch / Future Image Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann