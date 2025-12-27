Große Ankündigung: Fame Fighting findet 2026 zweimal statt

Eugen Lopez macht seinen Fans ein Geschenk zum Jahreswechsel: Der Reality-TV-Star kündigte an, dass sein Boxspektakel Fame Fighting im Jahr 2026 gleich zweimal über die Bühne gehen soll – und das ist offenbar erst der Anfang. Bislang ist bereits bestätigt, dass Tommy Pedroni (30) antreten wird. Auf die Frage nach weiteren Infos zum Event ließ Eugen auf Instagram durchblicken, dass mehr kommt, als viele erwartet hatten. Nicht nur ein einzelner Showkampf-Abend, sondern mehrere Termine, an denen Realitystars wieder die Handschuhe schnüren und im Ring gegeneinander antreten. Statt einer knappen Antwort machte der Veranstalter, der als Fitnessmodel durchstartete, aus der spontanen Fragerunde ein kleines Feuerwerk an Versprechen.

Fame Fighting hat sich als Publikumsmagnet etabliert: Showduelle, Rivalitäten mit Ansage und jede Menge Entertainment ziehen regelmäßig Hunderttausende vor die Bildschirme und in die Hallen. Mit Blick auf 2026 sollen die Fans nun mindestens zwei Events bekommen. "Es gibt Fame Fighting nicht nur zweimal im Jahr, es wird sogar noch mehr als das passieren. Ihr wisst, ich habe euch noch nie enttäuscht. Dieses Jahr kommen wieder große Überraschungen", erklärte der Sportler, der 2020 als Verführer bei der Dating-Show Temptation Island bekannt wurde, auf Instagram. Details zu Städten, Terminen oder Fightcards ließ der Veranstalter noch offen. Klar ist jedoch: Das Format ist eine Plattform für bekannte Gesichter der Szene, die sich Showkämpfe liefern – so wie das viel diskutierte Duell zwischen Jennifer Iglesias (27) und Hati Suarez.

Hinter den Kulissen formieren sich längst ambitionierte Reality-Köpfe: Viele der beteiligten TV-Stars nutzen die Vorbereitung als Motivationsschub, teilen Trainingsclips und stacheln sich gegenseitig an. Namen wie Tobias Pietrek, die schon öfter im Fame-Fighting-Kosmos aufgetaucht sind, zeigen sich dabei besonders ehrgeizig und sprechen offen darüber, sich noch einmal zu beweisen. Für Fans macht genau diese Dynamik den Reiz aus: Bekanntschaften aus TV-Formaten werden zu Ringstorys und zwischen Pratzeneinheiten und Taktikgesprächen entstehen Momente, die weit über die Rundenzeiten hinaus im Gedächtnis bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 3