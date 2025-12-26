Geschmacklos? Aleks Petrovic verärgert mit seinem Xmas-Post

Aleksandar Petrovic (34) hat pünktlich zum Weihnachtsfest auf Instagram für Wirbel gesorgt. Der Reality-TV-Star teilte ein KI-generiertes Bild, auf dem er in einer festlichen Kulisse neben einer Blondine sitzt, deren Gesicht verdeckt bleibt. Direkt daneben postete er als Vergleich ein Foto aus dem Jahr 2022 mit seiner damaligen Partnerin Vanessa Nwattu (25) in ähnlicher Szenerie. Dazu wünschte er seinen Followern "FROHE WEIHNACHTEN" und sprach von Liebe, Nähe und Dankbarkeit. Er betonte, das erste Bild sei nur zur humorvollen Unterhaltung gedacht und wolle niemanden verletzen. Der Post erschien am Heiligabend und löste in den Kommentaren sofort eine hitzige Debatte aus.

In seiner ausführlichen Bildbeschreibung hob der Influencer hervor, es gehe ihm um Wärme, Humor und einen Neuanfang voller Licht. Er versicherte, der Beitrag solle nichts über die laufende Temptation Island V.I.P.-Staffel verraten und niemanden demütigen. Dennoch empfanden viele Nutzer die Gegenüberstellung des KI-Motivs mit der alten Paaraufnahme als unpassend. Zahlreiche Stimmen kritisierten, der Post spiele unterschwellig auf eine blonde Verflossene an und fühle sich wie ein Seitenhieb an. "Ich hoffe, du hast Vanessas Einverständnis eingeholt, das zu posten. Insgesamt ist dieser Post, der wohl offensichtlich auf Emmi hindeuten soll, geschmacklos!", schrieb eine Userin. Andere nannten das Ganze "null witzig" und sprachen von "respektlosem Verhalten". Es gab aber auch Zuspruch: Einige Fans feierten die augenzwinkernde Idee, schickten Herz- und Tannenbaum-Emojis und wünschten schlicht schöne Feiertage.

Die Diskussion trifft auf ein ohnehin angespanntes Umfeld rund um Aleks und Vanessa. Zwischen den beiden hatte es zuletzt immer wieder Reibungspunkte in der Öffentlichkeit gegeben, auch verbal in Social-Media-Storys. Vanessa hatte sich kürzlich mit persönlichen Einblicken in ihre aktuelle gesundheitliche Lage gemeldet, während der Realitystar parallel mit deutlichen Worten auf ihre Darstellung reagierte. Im Alltag zeigt sich Aleks auf seinen Kanälen häufig zwischen Fitnessstudio, Familienbesuchen und kurzen Reflexionen über Selbstoptimierung, während Vanessa in ruhigeren Momenten Einblicke in Erholung, Freundeskreis und Routinen gibt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic postet an Weihnachten ein KI-Bild auf Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Anzeige