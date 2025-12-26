Serkan Yavuz verrät: Er und Samira lassen sich 2026 scheiden

Serkan Yavuz (32) spricht Klartext: Der Reality-TV-Star hat in einer Instagram-Fragerunde verraten, dass er und seine Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) im kommenden Jahr die Scheidung einreichen wollen. Die Fans der beiden hatten bisher wohl immer noch auf ein Wunder gehofft, das die Eltern wieder zueinander bringt. Nun zieht Serkan allerdings einen Schlussstrich. Auf Social Media wird er nach seinem Beziehungsstatus gefragt und antwortet: "Ab nächstem Jahr in Scheidung, wenn du das wissen willst."

Das vergangene Jahr war für den Reality-TV-Star alles andere als leicht. Anfang 2025 hatte er mit einem Fremdgehskandal auf sich aufmerksam gemacht, nachdem öffentlich geworden war, dass er seine damals schwangere Frau mit Eva Benetatou (33) betrogen hatte. Der Influencer sucht sich anschließend therapeutische Hilfe. Als ihn ein Fan fragte, ob er mit sich im Reinen sei, antwortete er knapp: "Mittlerweile absolut."

Bereits vor wenigen Wochen hatte Serkan beim Wiedersehen von Das große Promi-Büßen mit deutlichen Worten für Klarheit gesorgt. Im Gespräch mit Olivia Jones (56) machte der zweifache Vater damals klar: "Zwischen mir und Samira ist das Thema durch, aber auf einer respektvollen Ebene." Der Influencer betonte im Studio, dass es ihm wichtig sei, Konflikte zu vermeiden – vor allem, weil gemeinsame Kinder im Spiel sind. "Ich habe gelernt, es ist manchmal besser, den Mund nicht zu weit aufzureißen, nicht irgendwas zu befeuern", erklärte Serkan.

Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

Samira und Serkan Yauz

Serkan und Samira Yavuz im Urlaub