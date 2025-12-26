Tanja Makarić verrät weitere Details zur Geburt ihres Babys

Tanja Makarić (28) hat pünktlich vor Weihnachten ihr größtes Geschenk bekommen: Am 20. Dezember brachte die Social-Media-Bekanntheit ihre Tochter Malou Jolié zur Welt. Jetzt hat Tanja in einer Instagram-Fragerunde ausführlich über die Geburt gesprochen und offen geschildert, was im Kreißsaal passierte. Die Entbindung fand im Krankenhaus statt, an ihrer Seite das Klinikteam. Tanja wünschte sich eine PDA, ließ sie setzen – und erlebte dann Stunden, die sie als extrem schmerzhaft beschreibt. Ihre Worte liefern intime Einblicke in den Moment, in dem sie Mama wurde und machen deutlich, wie turbulent diese Geburt verlief.

In ihren Stories berichtete Tanja, dass die Periduralanästhesie zunächst von einer Assistenzärztin gelegt wurde. "Die PDA habe ich aber gar nicht gespürt. Also das Spritzen oder das Legen der PDA", erklärte sie auf Social Media. Weil die Betäubung nicht wirkte und "zweimal falsch" lag, sei schließlich eine weitere Ärztin hinzugekommen. Doch da war der Schaden offenbar schon passiert: "Dann hat sie einen Nerv getroffen. Der Schmerz war schlimmer als die Wehen", sagte Tanja. Jeder Wehenstoß habe heftig in den unteren Rücken gezogen und sei "nicht auszuhalten" gewesen. Als wäre das nicht genug, schildert die Influencerin einen weiteren Schreckmoment: Während einer Wehe stand sie und kreiste mit den Hüften – und stürzte auf ihr Steißbein. "Dann haben die mich aus Versehen fallen lassen", so Tanja. Seitdem schmerze der Bereich "mindestens geprellt" am meisten. Ob die Zehn-auf-der-Schmerzskala von den Wehen oder dem Nerventreffer kam, könne sie im Rückblick kaum trennen.

Abseits der medizinischen Details zeigt Tanja auch die persönliche Seite dieses Lebensmoments. Malou Jolié ist ihr erstes Baby, und die stolze Mama teilt die ersten Tage zu dritt gern mit ihrer Community – ohne Filter, mit allen Höhen und Tiefen. Die Influencerin spricht ihre Follower häufig direkt an, bedankt sich für Glückwünsche und beantwortet geduldig Fragen, die frischgebackene Eltern bewegen. Dass sie bei so sensiblen Themen so offen bleibt, ist typisch für Tanja, die ihre Fans schon lange an ihrem Sportfokus, ihrem Alltag und ihren Routinen teilhaben lässt. Jetzt steht jedoch alles im Zeichen von Malou, die für die kleine Familie die neue Mitte ist.

Imago Tanja Makaric bei den Duftstars 2025 auf der Rheinterrasse Düsseldorf

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić, Influencerin

