Chloe Madeley verrät: Vater Richard mehrmals nackt erwischt

Chloe Madeley (38) überrascht alle: Sie erinnert sich an "viele Vorfälle", bei denen sie ihren Vater Richard nackt gesehen hat, nachdem er zugegeben hatte, keine Unterwäsche zu tragen. In der Sendung "Romesh Ranganathan Parents Evening" sprachen Vater und Tochter über diese ungewöhnlichen Begegnungen. Richard erklärte diesbezüglich: "Ich weiß nicht warum, aber mit Anfang 30 habe ich plötzlich festgestellt, dass Boxershorts, Badehosen und all das einfach scheuern." Die Aufmerksamkeit richtete sich danach auf Chloe, als der Host fragte, ob es neu für sie war, dass ihr Vater keine Unterwäsche trägt. Chloe gestand: "Nein, nein, nein. Wir hatten viele, ähm, Vorfälle mit... Du weißt schon. Wenn ich spät in der Nacht in die Küche ging und dann sofort wieder hinausging."

Schon vor rund zwei Monaten zeigte Chloe, dass sie kein Problem damit hat, offen über ihr Privatleben und ihre Ansichten zu sprechen. In einer Instagram-Fragerunde hat sie offen gemeint, dass sie nach der Trennung von James Haskell (40) nicht mehr an die Ehe glaube. Sie antwortete damals auf die Frage, ob sie nach ihrer Erfahrung noch an Liebe und Heirat glaube: "Liebe ja. Ehe nein. Und noch nicht 'nach der Erfahrung'." Die Fitnesstrainerin stellte zudem klar, dass die Scheidung zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig gewesen sei. Für Chloe und den ehemaligen Rugby-Profi stand nach ihrer Trennung vor allem das gemeinsame Co-Parenting im Mittelpunkt.

Auch James zeigte sich offen, als er im Sommer über das Beziehungsende sprach. Er gab zu: "Wenn ich mehr Zeit in meine Ehe investiert hätte als in Guinness, wäre ich jetzt nicht geschieden", wie Daily Mail ihn zitierte. Im Gespräch mit einem Reporter beim Festival Pub in the Park betonte der Ex-Sportler zudem: "Ich habe so viel Liebe für meine Tochter und Chloe. Es ist Teamarbeit." Für beide war längst klar: Ihre Tochter Bodhi steht an erster Stelle. Routine, gegenseitige Unterstützung und das Familienleben prägten seitdem ihren Alltag – auch getrennt.

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley, Reality-TV-Darstellerin

James Watkins / BACKGRID James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

Instagram / jameshaskell Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi