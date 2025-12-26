Aleks Petrovic bereut Betrug an Ex Christina Dimitriou

Aleksandar Petrovic (34) nutzt die Feiertage in diesem Jahr offenbar für intensive Selbstreflexion: Mit schwerem Herzen blickt er derzeit im Rahmen eines neuen Buchprojekts auf seine Vergangenheit mit Christina Dimitriou (33) zurück, wie er auf Instagram berichtet. Die Liebe des Paares zerbrach damals vor laufenden Kameras bei Temptation Island V.I.P., als er sie mit Verführerin Vanessa Nwattu (25) betrog. Doch nun kommen all die alten Gefühle wieder hoch – inklusive einer ordentlichen Portion Reue, wie Aleks betont: Während er an den Kapiteln über Kennenlernen, Zusammenkommen und die gemeinsame Zeit schreibe, merke er, wie traurig ihn das rückblickend stimme. Besonders schmerze ihn, wie er Christina in der Beziehung behandelt und am Ende ihr Vertrauen missbraucht habe, so der 34-Jährige.

In seiner Story erklärt Aleks, dass die Arbeit an dem Buch alles andere als leicht sei: "Es ist sehr schmerzhaft", schreibt er und kündigt an, dass die Leser in seinem Werk viele bisher unbekannte "Behind The Scenes"-Momente mit Christina erfahren werden. Er erinnert sich an das erste Kennenlernen, den Beginn ihrer Liebe und erzählt, wie sie gemeinsam die Pandemiezeit gemeistert haben. Während er das aufschreibt, werde ihm bewusst, wie sehr Christina damals hinter ihm gestanden habe. "Wie konnte ich sie nur so herzlos verletzen? Sie stand immer hinter mir", hält er fest und fügt hinzu, dass es keine Worte gebe, die das je wiedergutmachen könnten. Gleichzeitig verspricht Aleks, sich in dem Buch von seiner besonders verletzlichen Seite zu zeigen und zu erzählen, was er aus der schmerzhaften Trennung gelernt hat. Zum Schluss sendet er Christina und ihrer "goldenen Tochter" liebevolle Weihnachtsgrüße und wünscht ihnen nur das Beste, viel Liebe und ein besinnliches Fest.

Christina hat ihr Leben inzwischen neu sortiert und ist heute alleinerziehende Mutter einer Tochter, deren Vater nicht in der Öffentlichkeit steht. Die Influencerin hatte in der Vergangenheit bereits betont, dass sie mit Aleks trotz des dramatischen Show-Endes nicht im Groll auseinandergegangen ist, und sogar bereit wäre, ihm zu verzeihen. Beide verbindet eine intensive gemeinsame Geschichte, die von Realityshows, öffentlichen Höhen und Tiefen und sehr persönlichen Krisen geprägt ist. Gerade deshalb richten viele Fans ihren Blick nun gespannt darauf, wie offen Aleks in seinem Buch über Gefühle, Fehler und Lektionen schreiben wird – und wie sich die Beziehung der beiden Realitystars jenseits der TV-Kameras weiterentwickelt hat.

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Imago Christina Dimitriou beim Photocall zur Reality-Show "The 50", 2024