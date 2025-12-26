Brandi Cyrus gibt Verlobung mit Matt Southcombe bekannt

Klingende Hochzeitsglocken bei Brandi Cyrus (38): Die Musikerin und Podcasterin hat am 26. Dezember auf Instagram verkündet, dass sie sich mit Matt Southcombe verlobt hat. Der besondere Moment fand mitten in einer romantischen Szene neben seinem Motorrad statt, wo er vor ihr auf die Knie ging und die Ringbox öffnete. Was folgte: ein Kuss, ein strahlendes "Ja" und später stimmungsvolle Pärchenfotos im goldenen Licht eines Sonnenuntergangs. Brandi, die älteste Tochter von Tish Cyrus (58) und große Schwester von Miley Cyrus (33), ließ ihre Follower mit einer Serie intimer Bilder an dem Moment teilhaben – inklusive funkelndem Blick auf ihren neuen Ring.

Unter den Fotos schrieb die DJane, es sei "das verrückteste, größte Jahr" ihres Lebens gewesen, das sie damit beende, "Ja zu für immer" zu sagen. Brandi erzählte, wie ein geplatzter Flug sie in ein Café führte – und zu Matt: "Du bist mein allerbester Freund und alles, wonach ich mein ganzes Leben gesucht habe." Matt schwärmte auf Instagram nicht minder bewegt und nannte sie sein "Traummädchen", außerdem kommentierte er bei ihr: "Nicht sicher, was ich getan habe, um so eine gute Frau zu verdienen, aber ich bin jeden Tag dankbar. Ich liebe dich!" Auch Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten: Mama Tish schickte drei rote Herzen, "Bachelor"-Star Ashley Iaconetti schrieb: "Herzlichen Glückwunsch!" Wann Brandi und Matt genau zusammenkamen, ist offen; im Oktober 2024 machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell. In seinen Posts zeigte Matt sie zuletzt auf dem Sozius seiner Maschine und bei einer Poolparty.

Abseits des großen Liebes-Updates ist Brandi für klare Worte bekannt. Die DJane und Moderatorin teilt in Podcasts und Interviews regelmäßig sehr Persönliches aus ihrem Alltag und ihren Beziehungen. In der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Vorstellungen von Partnerschaft und darüber, was ihr in einer Beziehung wichtig ist. Die enge Verbindung innerhalb der Cyrus-Familie bleibt dabei ein roter Faden: Während Brandi ihren Weg in Musik, Moderation und Social Media gefunden hat, tauchen Familienmomente mit Tish und Schwester Miley immer wieder auf ihren Kanälen auf. Genau diese Mischung aus Bodenständigkeit, Offenheit und Familiennähe macht die Freude über ihre Verlobung für viele Fans so greifbar.

Instagram / mattsouth Brandi Cyrus und ihr Partner Matt Southcombe, Oktober 2024

Getty Images Brandi Cyrus, DJane

Getty Images Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus, Brandi Cyrus und Noah Cyrus