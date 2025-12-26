Katja Krasavice macht siebenjährige Beziehung öffentlich

Pünktlich zum ersten Weihnachtstag lässt Katja Krasavice (29) die Liebesbombe platzen: Die Rapperin hat am 25. Dezember via Instagram öffentlich gemacht, dass sie seit geschlagenen sieben Jahren in einer festen Beziehung ist – und erstmals verraten, mit wem. An ihrer Seite steht seit dem 25. Dezember 2018 niemand Geringerer als ihr eigener Manager Drilon – einer der bekanntesten Player der Deutschrap-Szene. Gemeinsam zeigten sich die beiden nun auf einem Foto als Paar, um ihre Liebe offiziell zu machen.

Laut Raptastisch führt das Paar seit jeher eine turbulente On-off-Beziehung, die offenbar Anfang Dezember gerade wieder pausierte, als Katja ihre Fans auf Social Media wissen ließ: "Was mir in den letzten sieben Jahren von meinem Ex angetan wurde, ist einfach nicht mehr lustig und extrem traumatisierend." Weiter berichtete die Sängerin von "emotionalem und körperlichem Missbrauch" und enormem beruflichem Druck. Sogar mit einer Veröffentlichung intimer Details drohte Katja damals per Instagram-Story: "Es wird eine Frage der Zeit sein, bis ich alles öffentlich machen werde, um mich von meinem Schmerz zu befreien."

Nur wenige Wochen nach diesen heftigen Aussagen scheint Katja nun ihr Liebesglück zu genießen – sehr zur Freude ihrer Community. Drilon betreut nicht nur die Karriere seiner Liebsten, sondern hat auch schon mit Rapgrößen wie Capital Bra (31), King Khalil und Mert gearbeitet. Dass die Verbindung zwischen den beiden weit über Business-Termine hinausgeht, deutete sich für aufmerksame Fans bereits 2021 an: Auf dem Intro ihres Albums "Pussy Power" widmete sie Drilon eine emotionale Passage und dankte ihm dafür, in schweren Zeiten an ihrer Seite zu stehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, drilon.berlin Collage: Katja Krasavice und Drilon

Anzeige Anzeige

Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

TikTok / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin