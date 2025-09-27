Nominiert: Diese deutsche Serie hat Chancen auf einen Emmy

Die deutsche Serie "Herrhausen – Der Herr des Geldes" hat eine prestigeträchtige Nominierung für den International Emmy Award erhalten. Die Miniserie, in der Oliver Masucci (56) die Hauptrolle spielt, konkurriert in der Kategorie Fernsehfilm/Miniserie mit Beiträgen aus Indien, Chile und Großbritannien. Im Fokus der Produktion steht das Leben von Alfred Herrhausen, dem ehemaligen Vorstandschef der Deutschen Bank, der im November 1989 einem Bombenattentat der RAF zum Opfer fiel. Die Serie hinterfragt, ob Herrhausens Engagement für die deutsche Einheit möglicherweise Motiv für seine Ermordung war.

Oliver Masucci zeigte sich via Instagram begeistert von der Nachricht der Nominierung: "So geil und Danke an alle!", schrieb er. Neben der Serie darf sich auch die deutsche Doku-Reihe "Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?" Hoffnung auf eine begehrte Trophäe machen. Dieses animierte Projekt richtet sich an ein junges Publikum und ist in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" nominiert.

Oliver ist nicht nur für seine Rolle in "Herrhausen – Der Herr des Geldes" bekannt. Mit der deutschen Netflix-Serie Dark feierte er als Schauspieler internationale Erfolge. Dort verkörperte er den rätselhaften Kernkraftwerksleiter Ulrich Nielsen, der verzweifelt das Verschwinden seines Sohnes aufklären will. Die Mysteryproduktion startete im Dezember 2017 und entwickelte sich rasch zu einem weltweiten Hit. In drei Staffeln zog "Dark" mit seinem komplexen Zeitreise-Plot Millionen Zuschauer an. Bis heute gilt die düstere Serie als eine der bedeutendsten deutschen Netflix-Produktionen.

SWR Oliver Masucci, Schauspieler

SWR "Herrhausen – Der Herr des Geldes"-Darsteller

Getty Images Louis Hofmann und Oliver Masucci im November 2017