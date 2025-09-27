Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Familie & Liebe
Liebe
Traumatisiert mit 16: Zsa Zsa Inci Bürkle datete 36-Jährigen
Traumatisiert mit 16: Zsa Zsa Inci Bürkle datete 36-JährigenInstagram / zsazsainciZur Bildergalerie

Traumatisiert mit 16: Zsa Zsa Inci Bürkle datete 36-Jährigen

- Fabienne Stepczynski
Lesezeit: 2 min

Zsa Zsa Inci Bürkle (30) hat auf TikTok ein sehr persönliches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit geteilt. Nach ihrem Erfolg mit "Die Wilden Hühner" zog die Schauspielerin in die USA, wo sie einen 36-jährigen Mann kennenlernte – als sie selbst erst 16 Jahre alt war. "Ich war mit 16 mit einem 36-Jährigen zusammen. Ich habe damals in L.A. gewohnt und ich bin nach Boulder, Colorado gezogen, um mit ihm zusammenzuleben", erzählt die Musikerin. Sie gibt zu, dass sie in dieser Zeit nicht wusste, wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte: "Das war echt traumatisierend."

Rückblickend beschreibt sie die Beziehung als eine Phase, "in der man manipuliert wird, in der man alle seine Träume und Ziele zurückstellt, in der man seine Unabhängigkeit verliert." Heute verarbeitet Zsa Zsa diese schwierige Erfahrung in ihrer Musik. Sie erklärte, dass sie einen Song darüber geschrieben habe, der vielen Mädchen in ähnlichen Situationen Mut machen soll. "Es ist schwer, aus so etwas herauszukommen, aber es geht", betont die "Bad Bunnies"-Interpretin. Zwar sei ihre Geschichte sehr speziell, jedoch glaubt sie, dass viele Menschen sich damit identifizieren können.

Neben den ernsten Themen zeigt Zsa Zsa in ihrer Karriere immer wieder auch ihre humorvolle Seite. Kürzlich sorgte sie zusammen mit Ruby O. Fee (29) und Matthias Schweighöfer (44) in einem gemeinsamen Video für Aufsehen, als sie ihren Song "Bestie" promotete. Dabei wurde mit einer Prise Ironie der Songtext in Szene gesetzt, während Matthias überraschend als humorvolles Element auftrat. Diese Vielfältigkeit zwischen persönlicher Tiefe und spielerischer Leichtigkeit macht Zsa Zsas musikalisches und schauspielerisches Werk für viele Fans besonders spannend.

Zsa Zsa Inci Bürkle, Musikerin
Instagram / zsazsainci
Zsa Zsa Inci Bürkle, Musikerin
Zsa Zsa Inci Bürkle, Juli 2024
Instagram / zsazsainci
Zsa Zsa Inci Bürkle, Juli 2024
Zsa Zsa Inci Bürkle und Ruby O. Fee, August 2024
Instagram / zsazsainci
Zsa Zsa Inci Bürkle und Ruby O. Fee, August 2024
Zsa Zsas Offenheit auf TikTok über die Beziehung mit einem 36-Jährigen: Steht ihr dahinter?
In diesem Artikel