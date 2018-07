Sie sind im gleichen Alter, wohnen zusammen und arbeiten beide in der Filmindustrie – kein Wunder also, dass Ruby O. Fee (22) und Zsa Zsa Inci Bürkle (22) unzertrennlich sind! Die TV-Stars zelebrieren ihre Freundschaft regelrecht und lassen auch ihre Fans ständig an ihrem aufregendem Leben teilhaben – Social Media sei Dank. Jetzt verraten die zwei Schauspielerinnen ein paar Geheimnisse über sich: warum zum Beispiel ein Toilettengang dafür verantwortlich ist, dass sie heute ein Herz und eine Seele sind!

Im Interview mit B.Z. Berlin sprechen die beiden Nachwuchstalente ganz offen über ihre innige Beziehung: "Wir sind wie Schwestern!", schwärmt Ruby. Die in Costa Rica geborene Beauty lebt seit 2008 in der deutschen Hauptstadt und hat dort auch ihre jetzige beste Freundin Zsa Zsa kennengelernt. "Wir sind im gleichen Kiez in Berlin groß geworden, in Mitte. Als 13-jährige Teenager sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen", erzählt Zsa Zsa. Richtig "gefunkt" habe es zwischen den beiden aber erst ein paar Jahre später, als sie sich zufällig bei einer Veranstaltung der Berlinale auf der Damentoilette wiederbegegnet sind. „Wir haben uns angelächelt und wussten erst nicht, was wir machen sollten. Dann sind wir einfach aufeinander zugegangen und fragten nach dem Namen", berichtet Ruby weiter. Seitdem gehen die beiden Berlinerinnen gemeinsam durch dick und dünn.

Zsa Zsa wurde mit gerade mal elf Jahren bekannt durch eine Rolle in der Filmreihe "Die Wilden Hühner". Zuletzt spielte sie im TV-Drama "Gladbeck" mit, das die Geiselnahme in der gleichnamigen Stadt im Jahre 1988 thematisierte. Auch ihre Freundin Ruby O. Fee wirkte in diversen Produktionen mit; darunter sind mehrere "Tatort"-Folgen und der Kinofilm "Bibi & Tina".

Instagram / zsazsainci Schauspielerin Zsa Zsa Inci Bürkle

AEDT/WENN.com Ruby O. Fee und Zsa Zsa Inci Bürkle auf einer Veranstaltung der Fashion Week in Berlin

AEDT/WENN.com Ruby O. Fee auf den NYX Face Awards in Berlin

