Matthias Schweighöfer und Ruby überraschen in Song-Promotion

Die Schauspielerin Zsa Zsa Inci Bürkle (29) ist auch eine erfolgreiche Musikerin – jetzt promotet sie ihren bald erscheinenden Song "Bestie" mit einem Staraufgebot. Während sie und ihre beste Freundin Ruby O. Fee (28) auf einem Instagram-Video zum Song posieren, kommt plötzlich Matthias Schweighöfer (43) überraschend aus dem Hintergrund hervor. Zu den Songzeilen "Er will meine Bestie klären, aber nicht im Traum, stell dich hinten in die Schlange mit den anderen Clowns" schlingt er seine Arme liebevoll um Ruby und singt zum Song mit.

Der gemeinsame Auftritt dürfte die Community eigentlich nicht wundern – schon mehrfach zeigte sich die "Die Wilden Hühner"-Bekanntheit mit Ruby im Netz. Passend zum Songtext holt die Brünette ihren langjährigen Freund und Schauspielstar Matthias dazu. Trotzdem befinden sich in den Kommentaren einige überraschte Nutzer. Jemand fragt: "Was passiert hier gerade?" Ein anderer Fan freut sich über die Kombination: "Ich liebe es, damit habe ich nicht gerechnet." Einige Follower scheinen allerdings schon länger auf eine Zusammenkunft des Trios gehofft zu haben: "Darauf habe ich gewartet."

Das Schauspielerpaar sorgte schon Ende des vergangenen Jahres für viel Begeisterung. Auf Instagram teilten sie ein intimes Fotoshooting für das ICON Magazin. Sehr privat posierten beide innig umarmt auf einem Bett und das nur in Unterwäsche. "Ich liebe es", kommentierte Arbeitskollegin Sonja Gerhardt (35). Und auch die zwei ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Lena Gercke (36) und Barbara Meier (38) äußerten sich mit einem "Wow." Ruby selbst drückte zum Shooting ihre Dankbarkeit aus. Sie schrieb: "Ich fühle mich so dankbar und glücklich, Teil davon zu sein. Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung!"

Instagram / zsazsainci Zsa Zsa Inci Bürkle, Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer, Schauspieler

ActionPress Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Filmdarsteller

