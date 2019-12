Der Lehrer gehört seit 2009 zu einer der beliebtesten Serien auf RTL. Jessica Ginkel (39) zählte ab der zweiten Staffel zum Hauptcast und ihre Rolle als Karin Vollmer, ehemals Noske, war bei den Fans von großer Beliebtheit. Doch nach fast sieben Jahren stieg die Schauspielerin aus der Serie aus und sorgte für einen hoch emotionalen Abschied, indem sie den Serientod starb. Nun steht die achte Staffel in den Startlöchern!

Kürzlich gab RTL das Line-up für die neue Dramedy-Schiene am Donnerstagabend bekannt, welches ab Januar laufen wird. Ab dem 2. Januar wird wöchentlich ab 20:15 Uhr die Geschichte von Hendrik Duryn (52) alias Stefan Vollmer, der die Hauptfigur in der Erfolgsserie spielt und für seine unkonventionellen Lernmethoden an der Willy-Brandt-Gesamtschule bekannt ist, fortgesetzt. Dabei steigt die neue Staffel fünf Jahre nach dem Tod von seiner Frau Karin ein.

Doch Hendrik bleibt in der neuen Staffel nicht allein. Seiner Figur wird eine neue Frau an die Seite gestellt. Demnach wird Zsa Zsa Inci Bürkle (24) in der ersten Folge als Referendarin Emma ihren Einstand feiern. Zuvor hatte sie bereits mehrere Gastauftritte als Schülerin. Bekannt wurde die 24-Jährige als Trude aus den "Die Wilden Hühner"-Verfilmungen.

WENN Schauspielerin Jessica Ginkel

Getty Images Jessica Ginkel und Hendrik Duryn 2016 in Hamburg

Getty Images Zsá Zsá Inci Bürkle bei der Berliner Fashion Week 2018

