Das sind die perfekten Netflix-Serien für den Herbst 2025

Das Warten hat bald ein Ende: Am 26. November startet die fünfte und finale Staffel von Stranger Things auf Netflix. Die Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den Charakteren aus Hawkins freuen, die ein Jahr nach den Ereignissen der vierten Staffel erneut gegen den Superschurken Vecna kämpfen müssen. Dieses epische Finale wird in drei Teilen veröffentlicht, was die Vorfreude noch mehr steigert. Neun Jahre nach dem Verschwinden von Will Byers findet die Kultserie damit ihren Abschluss und verspricht neben Spannung auch den gewohnt herzlichen und humorvollen Ton.

Doch das ist nicht die einzige sehenswerte Serie in diesem Herbst. Rom-Com-Fans können sich ab dem 23. Oktober auf die zweite Staffel von "Nobody Wants This" freuen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehren Adam Brody (45) als Rabbi Noah und Kristen Bell (45) als Joanne zurück. Ihre ungewöhnliche Liebesgeschichte begeistert nicht nur durch ihren Charme, sondern auch durch die humorvoll-ernste Behandlung interreligiöser Themen. Die Chemie zwischen den Hauptdarstellern verleiht der Serie eine besondere Dynamik, die auch in der Fortsetzung nicht enttäuschen wird.

Staffel zwei von "Nobody Wants This" dürfte auch die Herzen der Gossip Girl-Fans erreichen: Serienliebling Leighton Meester (39) spielt in den kommenden Episoden eine Nebenrolle. Neben Adam, der über die Anwesenheit seiner Frau sicherlich ganz begeistert war, war auch Serienmacherin Erin Foster überaus begeistert von Leighton. Sie habe dank ihres Talents perfekt zur Serie gepasst. "Sie ist ein komödiantisches Genie. Sie hat uns umgehauen", betonte Erin im Interview mit People. Netflix bietet in den kommenden Monaten also beste Unterhaltung – egal ob man sich von Sci-Fi-Abenteuern in Hawkins oder von den romantischen Verwicklungen von Noah und Joanne begeistern lässt.

Getty Images Noah Schnapp, "Stranger Things"-Star im April 2022

Getty Images "Nobody Wants This"-Stars Kristen Bell und Adam Brody

Getty Images Leighton Meester bei den SAG Awards, Februar 2025

