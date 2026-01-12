Emma Stones Gesicht bei Golden Globes sorgt für OP-Gerüchte

Emma Stone (37) hat am Sonntagabend bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills nicht nur mit ihrer Nominierung für "Bugonia" für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Schauspielerin erschien im Beverly Hilton in einem buttergelben bauchfreien Set, posierte strahlend für die Kameras – und ließ mit einem auffallend glatten, prallen Teint sofort die Gerüchteküche brodeln. Während sie im Saal dem Ausgang ihrer Nominierung als "Beste Schauspielerin" entgegenfieberte, diskutierten Fans online bereits über ihr verändertes Aussehen. Der Abend endete für Emma zwar ohne Trophäe, doch auf dem roten Teppich gehörte ihr unbestritten der Moment.

Im Netz ging es schnell zur Sache: Auf Reddit fragten Nutzerinnen und Nutzer, ob Make-up oder ein Eingriff die Erklärung sei. "Ihr Gesicht sieht in letzter Zeit für mich so anders aus", schrieb eine Person in einem Fashion-Thread. Andere tippten auf "Facelift" oder "Filler", einzelne widersprachen vehement. "Sie hatte keine Nasen-OP", hielt ein User dagegen. Die Spekulationen sind nicht neu. Bereits seit der Pariser Fashion Week im September 2025, als Emma neben Blackpink-Star Lisa Manobal (28) bei der Louis Vuitton-Show fotografiert wurde, kursieren Kommentare, sie sei "kaum wiederzuerkennen". Auch bei der "Bugonia"-Premiere im Oktober setzten sich die Diskussionen fort. Emmas Team reagierte auf Medienanfragen bisher nicht, und die Schauspielerin selbst äußerte sich ebenfalls nicht zu den Beauty-Gerüchten.

Was viele nicht wussten: Für ihre Rolle in "Bugonia" legte Emma tatsächlich einen regelrechten Beauty-Mut an den Tag. Sie rasierte sich für die Dreharbeiten komplett den Kopf – allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auch Regisseur Yorgos Lanthimos (52) den Schritt mit ihr teilt. "Ich sagte zu Yorgos: 'Wir müssen das zusammen durchziehen.' Und er war sofort dabei", verriet die Oscar-Preisträgerin dem Magazin People. Später scherzte die Schauspielerin: "Aber es war nicht so aufregend, wie ich dachte, Yorgos den Kopf zu rasieren. Es war cool. Aber das Rasieren meines eigenen Kopfes fühlte sich dramatischer an. Ich will nicht angeben, aber meine Haare waren ziemlich lang und seine nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globe Awards 2026 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Imago Emma Stone in einer Filmszene von "Bugania"