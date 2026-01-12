Nikki Glaser zollt Rob Reiner Tribut bei den Golden Globes

Mit einer Geste, die das Publikum berührte, hat Nikki Glaser (41) bei den Golden Globes am Sonntagabend in Los Angeles an Rob Reiner (†78) erinnert. Die Gastgeberin kehrte zum Finale der 83. Verleihung in einer schwarzen, glitzernden Abendrobe auf die Bühne zurück – und trug dazu eine schwarze Baseballkappe mit der Aufschrift "Spinal Tap", wie Fotos zeigen, die People vorliegen. Damit bezog sie sich auf Robs Kultfilm aus dem Jahr 1984. "Nun, das war unsere Show. Diese ging bis elf", sagte Nikki zum Abschluss auf der Bühne. Dazu legte sie noch hinterher: "Danke euch allen für diesen fantastischen Abend, und ich hoffe, wir haben die Grenze zwischen clever und dumm gefunden. Einen guten Abend euch allen, gute Nacht!"

Schon im Vorfeld hatte Nikki angekündigt, dass sie trotz fehlender In-Memoriam-Rubrik eine persönliche Hommage planen würde. Gegenüber USA Today erklärte sie: "Ich habe etwas geplant, das ich auf meine Weise machen werde, um ihn einfach zu würdigen und auf meine Weise zu feiern." Sie betonte, sie habe Rob gekannt, "aber nicht wirklich gut", und wolle das Thema nicht zu sehr auswalzen. Der Zeitpunkt ihrer Verbeugung fiel knapp einen Monat nach dem Tod von Rob und seiner Frau Michele, die am 14. Dezember in ihrem Haus in Los Angeles gefunden wurden. Ihr Sohn Nick wurde in Verbindung mit dem Fall angeklagt und sitzt in Untersuchungshaft.

Schon am Vortag hatten die Entwicklungen rund um den Mordfall für Schlagzeilen gesorgt. Nicks Verteidigung musste nach dem kurzfristigen Rückzug des prominenten Anwalts Alan Jackson neu aufgestellt werden. Nun übernahm Kimberly Greene das Mandat und startete mit ihrer eigenen Untersuchung. Anwalt Matt Murphy erklärte gegenüber Fox News Digital: "Das wird nicht wie bei anderen prominenten Mordfällen sein, bei denen jemand seine Rechte nicht aufgibt und wir innerhalb von ein oder eineinhalb Jahren einen Prozess haben. Dieser Prozess wird sich über Jahre hinziehen. Ich wäre überrascht, wenn dieser Prozess in den nächsten 24 Monaten angesetzt wird." Kimberly brauchte laut Matt erheblich Zeit, um den komplexen Fall und die Beziehung zu ihrem Mandanten von Grund auf zu verstehen.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Nikki Glaser und Rob Reiner

Imago Nikki Glaser bei den Golden Globes 2026 in Beverly Hills

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner