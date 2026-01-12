So lernten sich Cora Schumacher und ihr neuer Freund kennen

Frischer Liebeswind in Texas: Cora Schumacher (49) hat ihr Herz an den Amerikaner Steven Bo Bekendam verloren – und erzählt nun offen, wie alles begann. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (50) und der 43-Jährige lernten sich über eine Dating-App kennen. Trotz der Entfernung zwischen Düsseldorf und Wichita Falls funkte es schnell. Nach vielen Nachrichten, Fotos und ersten Telefonaten folgte das Treffen in den USA, wo die beiden sogar Silvester gemeinsam verbrachten. Seit rund fünf Monaten sind Cora und Steven ein Paar, wie sie gegenüber Bild bestätigen. "Wir tragen die schweren Lasten des Lebens jetzt gemeinsam", sagt Cora. Und Steven schwärmt von einer "friedlichen Zukunft" zu zweit. Schon bald will Cora wieder zu ihm nach Amerika fliegen.

Was die beiden zusammenführte, sind ähnliche Erfahrungen in schwierigen Zeiten. Cora schildert, dass der Herbst 2024 für beide zum Wendepunkt wurde. Nach persönlichen Erschütterungen suchte sie Hilfe, ließ sich therapeutisch unterstützen und fand Stabilität im Freundeskreis. Steven berichtet, dass auch er in ein Tief gerutscht sei, aus dem er sich herauskämpfen musste. Genau darin sehen beide die Basis ihrer Verbindung: gegenseitiger Halt, Verständnis und Geduld. "Wir unterstützen uns, sind füreinander da", sagt Cora in dem Gespräch mit dem Blatt. Auf Social Media zeigen gemeinsame Fotos, wie vertraut sie miteinander wirken – Arm in Arm in Texas, lachend und sichtbar gelöst.

Dabei zeigte Cora ihre neue Liebe zuletzt ganz offen im Netz. Auf Instagram postete sie ein gemeinsames Bild und verriet in rührenden Worten, wie sehr sie Steven inzwischen schätzt. "Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist die Bibel neben meinem Bett, das T-Shirt, das ich trage, das Lied, das mir nicht aus dem Kopf geht. Er ist solide, stabil, und er ist wirklich einer der Guten", schrieb die einstige Dschungelcamp-Kandidatin. Trotz der Entfernung mussten Cora und ihr Partner nun herausfinden, wie sie das frische Liebesglück im Alltag leben können. Ihr Lebensmittelpunkt liegt weiter in Deutschland, während Steven in den USA wohnt.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit ihrem neuen Partner Steven Bo Bekendam

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im August 2024

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg