Patrice Aminati beantwortet Fragen nach einem neuen Partner

Patrice Aminati (30) meldet sich nach der Trennung von Ehemann Daniel Aminati (52) zu Wort – und das deutlich. In einer Instagram-Story erklärte die Influencerin, dass sie seit September getrennte Wege gehen, was sie im Dezember öffentlich gemacht hatte. Schauplatz der neuen Aussagen ist ihr Social-Media-Kanal, wo Patrice mit Fans sowie Kritikerinnen und Kritikern spricht. Dort beantwortet sie die Frage, die ihr am häufigsten gestellt wird: "Hast du einen Neuen?" Auch Daniel habe diese Frage gestellt, berichtet sie. Ihre klare Antwort: Dafür sei in ihrem Leben derzeit kein Platz, ihr Alltag finde zwischen Arztterminen und Erholung statt.

Die 30-Jährige beschreibt die Ehe als Beziehung, die "am Alltag gescheitert" sei. Unterschiedliche Lebensentwürfe, fehlende gemeinsame Routinen und trotz "jahrelanger professioneller Hilfe" keine gemeinsame Sprache – so fasst sie die Gründe zusammen. Parallel kämpft die Mutter von Tochter Charly Malika weiterhin gegen ihre Krebserkrankung, was ihr Leben massiv präge. "Ich bin positiv überrascht, wie viele substanzielle und reflektierte Kommentare und Nachrichten ihr mir geschrieben habt", schrieb sie auf Social Media und bedankte sich für die Anteilnahme. Gleichzeitig richtet sie Worte an die Kritiker: Die viel diskutierte Frage nach einem neuen Partner kontert sie mit einem bitteren, aber unmissverständlichen Satz: "Meinst du meine behandelnde Ärztin, die ich fast täglich aufsuchen muss?" Ihr Fokus liege auf "Körper und Gesundheit", zwei "Baustellen", die ihre ganze Kraft fordern.

Bereits vor drei Wochen hatte Daniel in einem Interview mit Bild betont, wie überrascht ihn das Ehe-Aus getroffen habe. Er sprach von einer liebevollen Beziehung, gemeinsamen Routinen am Morgen und einem erfüllten Familienleben. "Es war ein wunderschönes Leben", schwärmte der TV-Moderator damals. Dass Patrice mit dem Gedanken an Trennung spielte, sei für ihn völlig unerwartet gekommen. Diese Worte sorgten für reichlich Gesprächsstoff bei Fans und lösten vielfältige Reaktionen aus. Doch die Influencerin widersprach dem öffentlichen Bild entschieden. Sie sagte gegenüber dem Blatt: "Es kann ihn nicht überrascht haben." Sie warf Daniel vor, Warnzeichen und offenes Ansprechen ihrer Unzufriedenheit übersehen zu haben.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Februar 2025

Imago Patrice und Daniel Aminati bei "Immer wieder sonntags"

Imago Daniel Aminati, Moderator