So ging es nach Temptation-Finale mit Aleks & Vanessa weiter

Beim Wiedersehen von Temptation Island VIP erzählen Vanessa Nwattu (25) und Aleks Petrovic (34), was nach Drehschluss zwischen ihnen vorgefallen ist. Die beiden gingen als getrenntes Paar aus dem finalen Lagerfeuer hervor. "Vanessa hat zu Recht Schluss gemacht. Ohne dieses Schlussmachen hätte ich nicht erkannt, dass Vanessa nicht selbstverständlich ist", erkennt Aleks an. Dennoch war der dramatische Moment in der Show noch nicht das Ende ihrer Beziehung. Vanessa erzählt: "Nach dem finalen Lagerfeuer habe ich noch zwei Tage mit Aleks auf Kreta verbracht."

Laut Vanessa sei dies nötig gewesen, um Aleks zu erklären, wie es zur Auflösung ihrer Verlobung gekommen ist – immerhin wollte er dies im finalen Lagerfeuer nicht akzeptieren. "Es sind viel mehr Sachen vorgefallen, die eigentlich schon grenzüberschreitend waren, auch in der Beziehung", deutet sie an. Nach der Verabschiedung auf Kreta habe es einiges zu organisieren gegeben: Vanessa flog also nach Deutschland, um sich nach einer neuen Wohnung umzuschauen. Die gemeinsame Wohnung in Dubai wurde im Anschluss aufgelöst.

Doch obwohl Vanessa einen klaren Schlussstrich gesetzt hat, soll Aleks Probleme gehabt haben, diesen zu akzeptieren. "Er wollte noch um mich kämpfen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, das bringt nichts. Dann ist er mir, egal wo ich war, einfach hinterhergeflogen", erinnert sie sich. Heute ist das Geschichte – wie Aleks selbst in der Wiedersehensfolge zugibt, lernt er aktuell Emmy Russ (26) näher kennen und hofft auf eine neue Beziehung.

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

