Julia Roberts spricht über ihre Freundschaft mit Ayo Edebiri

Julia Roberts (58) und Ayo Edebiri (30) verbindet eine außergewöhnliche Freundschaft, die während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "After the Hunt" entstand. Im Interview mit Deadline zeigte sich die 58-jährige Schauspielerin emotional, als sie über die tiefe Bindung sprach, die sie zu ihrer jungen Kollegin entwickelt hat. "Ich bewundere sie sehr, und ich mag sie wirklich, wirklich gern. Ich glaube, sie ist einer der talentiertesten jungen Menschen, mit denen ich je Zeit verbracht habe", sagte Julia. Der Film, der im Oktober in den Kinos erschien, zeigt sie als Yale-Philosophieprofessorin Alma, deren Beziehung zu ihrer talentierten Studentin Maggie, gespielt von Ayo, eine dramatische Wendung nimmt. Julia verriet, dass sie sich seit Abschluss der Dreharbeiten regelmäßig mit Ayo, Andrew Garfield (42), der ebenfalls im Film mitspielt, und Regisseur Luca Guadagnino (54) austauscht.

Bereits die intensive Vorbereitungszeit vor den Dreharbeiten schweißte das Ensemble zusammen. Julia lud die gesamte Besetzung, darunter neben Ayo und Andrew auch Chloë Sevigny (51) und Michael Stuhlbarg, für zwei Wochen zu sich nach Kalifornien ein, um sich gemeinsam auf ihre Rollen vorzubereiten. Besonders eine Szene am Set habe die Freundschaft zwischen Julia und Ayo nachhaltig geprägt: eine Ohrfeige, die Ayos Charakter in einer dramatischen Konfrontation ihrer damaligen Professorin verpasst. Julia beschrieb dies als Schlüsselmoment, der ihre Verbindung besiegelte. "Das hat uns zu Freunden fürs Leben gemacht", erklärte die Oscar-Preisträgerin im Interview. Auch in einem Gespräch mit dem People Magazine zeigte sich Julia dankbar für die Freundschaft. Auf die Frage danach, was sie an der Zusammenarbeit mit Ayo am meisten genossen habe, antwortete sie: "Ich glaube, einfach Ayo kennenzulernen. Einen neuen, fest verbundenen Menschen in meinem Leben zu haben." Bereits in früheren Interviews schwärmte die Schauspielerin von ihren Kollegen – insbesondere von Ayo.

Während Julia sich derzeit auf die Golden-Globe-Verleihung vorbereitet, bei der sie für ihre Rolle in "After the Hunt" in der Kategorie Beste Schauspielerin in einem Drama nominiert ist, und gleichzeitig an neuen Projekten wie "Panic Carefully" arbeitet, setzt Ayo ihre eigene Karriere mit Filmen wie "Ella McCay" und TV-Auftritten in der Comedy "I Love LA" fort. Die enge Bindung, die in Julias Zuhause in Kalifornien und am Set entstanden ist, begleitet beide trotz unterschiedlicher Projekte weiterhin. Julias emotionale Aussagen über Ayo zeigen, dass ihre Verbindung nicht nur beruflich, sondern auf einer tiefen persönlichen Ebene besteht.

Getty Images Andrew Garfield, Julia Roberts und Ayo Edebiri bei der Premiere, Oktober 2025

Getty Images Ayo Edebiri, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "After the Hunt" bei der Premiere, Oktober 2025