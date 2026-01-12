Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Nicole Belstler-Boettcher

Name: Nicole Belstler-Boettcher (62)

Geburtsdatum: 06. März 1963

Geburtsort: Berlin

Bekannt, weil...

Für Fans ist Nicole längst keine Unbekannte mehr, denn ihre Karriere begann weit vor dem Dschungelcamp. Sie wuchs im künstlerischen Umfeld ihrer Mutter Grit Boettcher (87) auf, die selbst ein TV-Star wurde. Nach einem Volontariat in der Politik-Redaktion des Bayerischen Rundfunks arbeitete Nicole zunächst als Redakteurin, bevor sie sich ganz der Schauspielerei widmete. Sie studierte Germanistik und Kunstgeschichte und nahm mehrere Jahre privaten Schauspielunterricht bei Käthe Jaenicke. Im Fernsehen feierte sie ihren größten Erfolg mit "Marienhof", dazu kamen Rollen in Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Tatort, "SOKO München", Das Traumschiff und "Hubert ohne Staller". Auch vor Reality-Formaten schreckte sie nie zurück: Schon 2018 war sie bei Promi Big Brother dabei, außerdem stand sie für Shows wie Das perfekte Promi-Dinner vor der Kamera und moderierte zeitweise beim Musiksender VIVA Zwei. Auch als Synchronsprecherin machte sie sich einen Namen, etwa mit ihrer markanten Stimme für Big Mom in "One Piece".

Stärken:

Nicole bringt jede Menge Erfahrung und Authentizität mit ins Dschungelcamp. Als langjährige Schauspielerin ist sie routiniert vor der Kamera und weiß, wie man Präsenz zeigt. Ihre Vielseitigkeit in TV-Produktionen, auf Theaterbühnen und in Reality-Formaten macht sie anpassungsfähig und souverän im Umgang mit Drucksituationen. Gleichzeitig wirkt die 62-Jährige bodenständig und ehrlich, teilt offen ihre Meinung sowie persönliche Werte und zeigt eine starke innere Motivation – nicht zuletzt durch ihre Familie. Nicole punktet also mit Erfahrung, Authentizität und Durchhaltevermögen – Eigenschaften, die sie zu einer interessanten und stabilen Kandidatin für das Dschungelcamp machen.

Schwächen:

Der TV-Star punktet mit Ruhe und Authentizität – genau diese Eigenschaften können im australischen Busch allerdings auch zur Herausforderung werden. Ihre eher zurückhaltende, diplomatische Art sorgt dafür, dass sie in hitzigen Situationen eher Konflikte meidet. Auch ihr geringer Wettbewerbsdrang im Vergleich zu kampflustigeren Kandidaten kann bedeuten, dass sie den Zuschauern weniger auffällt. Ihre offene und sensible Art macht sie zwar sympathisch, kann sie in emotional angespannten Situationen aber auch verletzlicher wirken lassen.

RTL Nicole Belstler-Boettcher, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

