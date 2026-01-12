Schicke Party: Sofia Richie verrät das Geschlecht des Babys

Babyparty mit großer Enthüllung: Sofia Richie Grainge (27) hat auf Instagram das Geschlecht ihres zweiten Babys verraten – und dazu gleich eine Reihe strahlender Fotos von ihrer Feier geteilt. Gefeiert wurde am Wochenende, der Ort war ein exklusiver Sportklub, der elegant dekoriert wurde. Vor dem edlen Logo des Klubs, "The Grainge Club" in Gold, posierte die 27-Jährige in einem gelben Pyjama und einem gelb-braun gepunkteten Morgenmantel. Ganz beiläufig schrieb sie zu dem Schnappschuss, dass sie bald Mama eines Jungen wird.

Die Veranstaltung wirkte bis ins Detail durchgestylt: Selbst das Geschirr trug das Logo "The Grainge Club", auf Sofias Teller lagen Kärtchen mit den Namen von ihr und Tochter Eloise. "Wir feiern Eloises Bruder in spe", kommentierte Sofia ein Foto. Zuvor hatte das Model im Herbst mit einem Spiegelbild seinen wachsenden Bauch gezeigt und in den vergangenen Monaten regelmäßig Einblicke in die Schwangerschaft gegeben.

Vor einigen Wochen hatte die werdende Mama zum Beispiel intime Fotos von einem Babybauch-Shooting geteilt. Bei ihm zeigte sie sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Elliot Grainge (32) in einer entspannten Pose. Mit einem Lächeln hob das Model sein schwarzes T-Shirt, um den wachsenden Bauch an Elliots Bauchpartie zu drücken. Die beiden wirkten fröhlich und ausgelassen – für viele Fans ein rührender Moment.

Getty Images Sofia Richie, 2024

Instagram / sofiagrainge Elliot Grainge und Sofia Richie Grainge mit ihrer Tochter

Instagram / sofiagrainge Elliot und Sofia Richie Grainge beim Babybauch-Shooting 2025