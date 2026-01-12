Gwyneth Paltrow lobt Ben Afflecks "Good Will Hunting"

Gwyneth Paltrow (53) hat in einer neuen Folge des Podcasts "Good Hang" von Amy Poehler (54) über ihre besondere Verbindung zum Film "Good Will Hunting" gesprochen. Der Film wurde von ihrem Ex-Freund Ben Affleck (53) und dessen Freund Matt Damon (55) geschrieben und ebenfalls mit ihnen in Hauptrollen besetzt. "Ich liebe diesen Film. Es ist ein perfekter Film. Ich liebe ihn so sehr", schwärmte Gwyneth laut E! Online im Gespräch. Außerdem erzählte sie, dass sie den verstorbenen Robin Williams (†63), der ebenfalls im Film mitspielte, erst richtig kennengelernt habe, als der Film herauskam. Zu dieser Zeit war sie noch mit Ben liiert.

Im Rückblick auf ihre früheren Beziehungen ließ Gwyneth auch einige private Details durchblicken. Schon 2023 hatte sie im Podcast "Call Her Daddy" besonders freimütig über ihre berühmten Ex-Partner gesprochen. Dabei verglich sie Brad Pitt (62) und Ben sogar im Bett: "Brad war so etwas wie 'riesige Chemie, die Liebe deines Lebens' zu der Zeit", sagte sie, "und Ben war eher technisch exzellent." Für viele Hörer war das ein überraschend privater Einblick in ihre frühen Hollywood-Romanzen.

Gwyneth und Ben verband von 1997 bis 2000 eine stürmische On-Off-Beziehung, die bis heute in Gesprächen für Schlagzeilen sorgt. Trotz des Liebes-Aus hat die Schauspielerin nur positive Erinnerungen an die Zeit mit Ben und den Erfolg von "Good Will Hunting". In Interviews hat sie immer wieder betont, wie wichtig die Beziehungen in ihrer Vergangenheit für sie waren und wie sie dazu beigetragen haben, dass sie heute in ihrem glücklichen Familienleben mit Brad Falchuk (54) und ihren Kindern gefestigt ist. Ihre witzigen und offenen Anekdoten machen Gwyneth zu einer Gesprächspartnerin, die bei Podcast-Hosts stets gut ankommt.

Getty Images Bei der Women in Entertainment Gala: Gwyneth Paltrow im Beverly Hills Hotel, 3. Dezember 2025

Getty Images Ben Affleck und Gwyneth Paltrow im Film "Bounce" von 2000

KIM KULISH / Getty Brad Pitt und Gwyneth Paltrow bei der Oscar Verleihung 1996