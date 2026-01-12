Leonardo DiCaprio und Mama Irmelin erobern die Golden Globes

Leonardo DiCaprio (51) macht die Golden Globes zum Familien-Event. Der Schauspieler erschien zu der Preisverleihung zwar nicht mit seiner Freundin Vittoria Ceretti (27), dafür aber in Begleitung seiner Mama Irmelin. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Leo, der stolz mit seiner Mutter zusammen für die Fotografen posierte. Die gebürtige Deutsche stand den Hollywood-Sternchen in Sachen Outfit dabei in nichts nach. Neben ihrem berühmten Sohn im Smoking verzauberte sie in einem cremeweißen Kleid, verziert mit leicht durchscheinender Spitze. Trotz der erstklassigen Unterstützung ging Leo aber ohne Auszeichnung nach Hause. Er war in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für den Film "One Battle After Another" nominiert – der ging am Ende aber an Timothée Chalamet (30).

Das ist tatsächlich nicht der erste gemeinsame Auftritt des Mutter-Sohn-Duos auf dem roten Teppich. Tatsächlich bringt Leonardo seine Mama gerne mit zu Events – sie ist seine liebste Begleitung, verriet er 2024 in einem Bild-Interview. Dank Irmelin habe er seine deutschen Wurzeln nie vergessen und fühle sich ihrer Heimat sehr verbunden: "Meine Mutter ist eine deutsche Immigrantin. Auch wenn wir früher nicht viel Geld hatten, hat meine Mutter dafür gesorgt, dass sie mir zeigt, wo sie aufgewachsen ist und wo unsere deutschen Wurzeln liegen. Ich habe als Kind jeden Sommer dort verbracht." Leos Familie mütterlicherseits stammt aus dem Örtchen Oer-Erkenschwick in Nordrhein-Westfalen, was bis heute seine zweite Heimat sei.

Irmelin war bis 1975 mit Leonardos Vater, dem Autoren George DiCaprio (82), verheiratet. Sie ließen sich scheiden, als er etwa ein Jahr alt war. Dennoch ist der 51-Jährige beiden Elternteilen noch sehr verbunden. Auch Papa George unterstützt seinen Sohn bei der Arbeit: Während der Dreharbeiten von "Once Upon a Time... in Hollywood" besuchte George Leo zusammen mit seiner zweiten Frau am Set. Gegenüber Time Magazine erzählte der Filmstar, dass es dabei zu einem komischen Moment mit seinem Co-Star Brad Pitt (62) kam. Obwohl Leo Brad aufklärte, glaubte dieser, die beiden seien Statisten des Films und nicht seine Eltern. Für den Oscar-Preisträger aber allzu verständlich, denn sein Papa und seine Stiefmutter hätten vom Look gut in den Streifen, der in den 1960ern spielt, gepasst: Er erklärt, seine Stiefmutter sei Sikh, sein Vater habe in den 70ern in der Underground-Kunstszene zu tun gehabt und sei der "Hippie-Gegenkultur" verbunden.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Irmelin Indenbirken bei den Oscars 2014

Imago Leonardo DiCaprio bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images George DiCaprio und Leonardo DiCaprio