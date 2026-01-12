Ginger Costello und Ex Bert sind heute "sehr gut befreundet"

Ginger Costello und Bert Wollersheim (74) sind kein Paar mehr, doch einen Rosenkrieg gibt es zwischen den beiden nicht. Im Frühjahr 2025 trennten sich die Reality-TV-Stars nach mehreren Jahren Beziehung. Ginger, die über die Trennung mit dem Portal BestFans sprach, erklärte, dass der Schritt zwar schwer gewesen sei, aber letztlich richtig. "Ich habe mir Zeit genommen, vieles zu reflektieren, mich neu zu sortieren und wieder mehr auf mich selbst zu hören", betonte sie. Trotz des Liebes-Aus stehen Ginger und Bert weiterhin in Kontakt – und das sogar täglich. "Wir sind sehr gut befreundet", erklärte sie.

Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, basierte laut Ginger auf Respekt und gegenseitigem Verständnis. Die Beziehung sei in eine Richtung gegangen, die für beide nicht mehr funktioniert habe. Statt einer belastenden Partnerschaft entschlossen sie sich bewusst dafür, sich als Freunde zu unterstützen. Im Interview betonte Ginger, wie wichtig es für beide sei, klare Grenzen zu setzen und respektvoll miteinander umzugehen.

Schon vor drei Monaten bewiesen Ginger, Bert und Gingers neuer Freund Lukas, dass Trennung nicht das Ende einer besonderen Verbindung sein muss. Bei der "Night of Realitystars" schilderte Ginger gegenüber RTL, wie selbstverständlich der Kontakt zwischen allen dreien funktioniere. Bert zeigte sich ebenfalls überaus zufrieden mit dem aktuellen Verhältnis zu seiner Ex-Frau – und verriet sogar Pläne für einen gemeinsamen Thailand-Urlaub zu dritt. "Es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an", erklärte der Unternehmer damals.

IMAGO / Berlinfoto Bert Wollersheim und Ginger Costello, Oktober 2025

Imago Ex-Paar Bert Wollersheim und Ginger Costello im Mai 2025

IMAGO / Gartner Ginger Costello mit ihrem Freund Lukas Reiter und Bert Wollersheim, Oktober 2025